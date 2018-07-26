Do the shiggy nedir? Sosyal medyanın yeni akımı 'Do the shiggy'

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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26.07.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

Do the shiggy nedir? Sosyal medyanın yeni akımı 'Do the shiggy'

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Do the shiggy nedir? Sosyal medyanın yeni akımı 'Do the shiggy'

Sosyal medyada hızla yayılan 'Do the shiggy' akımı son günlerde oldukça popüler oldu. Ülkemizde de ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın yapmasının ardından gündeme gelen 'Do the shiggy'nin tam olarak ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı araştırılıyor. Peki, Do the shiggy nedir?

Gençlerin son dönemdeki en büyük eğlencelerinden olan 'Do the shiggy' çılgınlığı, sosyal medyada katlanarak büyümeye devam ediyor. Birçok kişi tarafından yapılan ve dünya çapında ünlenen  'Do the shiggy' akımının ne olduğunu merak eden vatandaşlar, bu yeni sosyal medya çılgınlığı hakkında bilgi almak adına araştırma yapıyor. İşte, 'Do the shiggy' hakkında merak edilen detaylar...

Sosyal medyada son dönemlerde birçok kişi tarafından yapılan ve dünya çapında bir akıma dönüşen, hareket halindeki arabadan inip dans etme akımına 'Do the shiggy' adı veriliyor. Bu akıma uyanlar, hareket halindeki araçtan inip dans ediyor ve araca geri biniyor. Bu anları ise saniye saniye kaydederek  sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Bu akımın ortaya çıkması ise, Drake'in yeni şarkısı "In My Feelings" ten kaynaklanıyor. "TheShiggyShow" adlı sosyal medya fenomeninin bu şarkı ile dans edip video çekmesinin ardından hızla yayılan akımın etkileri ülkemizde de hissediliyor.

Son dönemlerde sosyal medya kullanıcılarının yoğun olarak katıldığı bu akıma uyan son ünlü ise Hülya Avşar oldu. Avşar, hareket halindeki araçtan inip dans etti. Ancak diğer örneklerdeki gibi olmadı, Avşar'ın indiği araç hızla uzaklaştı. Ünlü sanatçı bu anları sosyal medyadan yayınlamayı da ihmal etmedi.

Hülya Avşar da o akıma uydu
daha fazla video için
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