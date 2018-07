Do the shiggy nedir? Sosyal medyanın yeni akımı 'Do the shiggy'

Gençlerin son dönemdeki en büyük eğlencelerinden olan 'Do the shiggy' çılgınlığı, sosyal medyada katlanarak büyümeye devam ediyor. Birçok kişi tarafından yapılan ve dünya çapında ünlenen 'Do the shiggy' akımının ne olduğunu merak eden vatandaşlar, bu yeni sosyal medya çılgınlığı hakkında bilgi almak adına araştırma yapıyor. İşte, 'Do the shiggy' hakkında merak edilen detaylar...

Sosyal medyada son dönemlerde birçok kişi tarafından yapılan ve dünya çapında bir akıma dönüşen, hareket halindeki arabadan inip dans etme akımına 'Do the shiggy' adı veriliyor. Bu akıma uyanlar, hareket halindeki araçtan inip dans ediyor ve araca geri biniyor. Bu anları ise saniye saniye kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Bu akımın ortaya çıkması ise, Drake'in yeni şarkısı "In My Feelings" ten kaynaklanıyor. "TheShiggyShow" adlı sosyal medya fenomeninin bu şarkı ile dans edip video çekmesinin ardından hızla yayılan akımın etkileri ülkemizde de hissediliyor.

Son dönemlerde sosyal medya kullanıcılarının yoğun olarak katıldığı bu akıma uyan son ünlü ise Hülya Avşar oldu. Avşar, hareket halindeki araçtan inip dans etti. Ancak diğer örneklerdeki gibi olmadı, Avşar'ın indiği araç hızla uzaklaştı. Ünlü sanatçı bu anları sosyal medyadan yayınlamayı da ihmal etmedi.