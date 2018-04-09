Dizi festivali başladı
Melisa Sözen’in jürisinde yer aldığı uluslararası dizi festivali “Canneseries” başladı. Önceki gün galası yapılan festivalde ünlü oyuncu, diğer jüri üyeleriyle birlikte objektife poz verdi.
Bu yıl ilk kez düzenlenen ve uluslararası dizilerin yarışacağı Canneseries Festivali’nin galası önceki gün yapıldı. Başkanlığını yazar Harlan Coben’in üstlendiği festivalin jüri komitesinde yer alan Melisa Sözen de Fransa’nın Cannes şehrinde yapılan galaya katıldı. Şıklığıyla göz dolduran ünlü oyuncu gala öncesi diğer jüri üyeleriyle birlikte poz verdi. Jürisinde Alman oyuncu Paula Beer, Fransız yazar-yönetmen Audrey Fouché, besteci Cristobal Tapia de Veer ve aktör Michael Kenneth Williams’ın da yer aldığı festivalde 10 dizi yarışacak. Festivalin kazananı 11 Nisan’da düzenlenecek törenle açıklanacak. Tören, Fransız kanalı +Plus’tan canlı yayınlanacak.
Özel gösterim
Galada “The Truth About The Harry Quebert Affair” adlı mini dizi serisinin gösterimi de yapıldı. Seride başrolü üstlenen Patrick Dempsey, geceye eşi Jillian Fink’le katıldı.
Michelle Dockery gecede “Downton Abbey” dizisindeki performansıyla Variety İkon Ödülü’nü kazandı.
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