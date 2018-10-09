Dişçilikten şarkıcılığa
Gökhan Kahyaoğlu, ilk teklisi “Sonu Yok”u Ocak 2018’de Avrupa/Süper Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yayımlıyor.
Sözü ve bestesi Gökhan Kahyaoğlu’na düzenlemesi Burak Saltan’a ait olan “Sonu Yok” Erdem Sökmen, Volkan Öktem, Göksun Çavdar, İsmail Tunçbilek, Altuğ Öncü gibi dönemin en önemli müzisyenlerinin performansları ile hayat buldu.
Farklı vokal tarzı ve yorumu ile de dikkat çeken Kahyaoğlu aynı zamanda bir diş hekimi. Lise yıllarından itibaren müzik ve okulu bir arada yürüten Gökhan Kahyaoğlu, Diş Hekimliği eğitimi alırken şarkılar yazmaya devam etti. Liseden itibaren farklı enstrümanlara olan ilgisini, profesyonelliğe taşımak için dersler aldı. Bağlama ile başlayan ünlü doktor, gitar derslerine devam ederken keman,ud ve piyano da çalmaya başladı. Ayrıca aranjörlük üzerine de çalışan Kahyaoğlu, şarkılarının oluşum sürecinde daha aktif olmak için stüdyosunu da kurdu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle