Dilek ödülleri sahiplerini buldu
Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin, 2018 yılının en iyilerini belirlediği “Yeditepe Dilek Ödülleri” 7’nci kez sahiplerini buldu.
Kültür - sanat, spor, medya ve internet alanlarında ödüle layık görülen isimler, Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Geceden elde edilen 25 bin TL’lik gelir, Dilek gönüllülerinin gerçekleştirdiği projelere kaynak olarak aktarılacak.
En iyi TV programı ödülünü “Çağla ile Yeni Bir Gün” programıyla Çağla Şikel aldı.
Yaşam boyu onur ödülü alan Demet Akbağ, “Kafamdan minik bir teşekkür konuşması geçirdim. ‘Hayallerinizin peşinden gidin. Şans diye bir şey var ama çalışmaktan vazgeçmeyin. Yüreğinizin, kalbinizin sesini dinleyin. Yetenekli olabilirsiniz ama iyi insanlar olun’ diyecektim. Ama zaten iyi insanlar olmuşsunuz” diye konuştu.
En iyi erkek oyuncu ödülüne “Müslüm” filmindeki performansıyla Timuçin Esen layık görüldü. Esen ödülü
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