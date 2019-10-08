Dikkat çeken performans
Ünlü sanatçı Şebnem Köstem, İBB’nin 2019-2020 Kültür Sanat Sezonu'nun açılış programında oynadığı Afife Jale rolü ve Sersem Kocanın Kurnaz Karısı performansı ile davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen açılışta Şebnem Köstem, Afife Jale performansı ve seslendirdiği Sersem Kocanın Kurnaz Karısı ile geceye damgasını vurdu.
Sanat, siyaset ve medya dünyasından ünlü isimlerinin buluştuğu geceye dair duygu ve düşüncelerini dile getiren Köstem, gazetecilere “İstanbul adına bu önemli gecede, birbirinden güzel ve anlamlı etkinlikleri izledik ; tüm davetlilerle beraber geçmişe keyifli bir yolculuk yaparak, bugünü yaşadık, yarınlarımıza umutla bakabilmenin heyecanına ortak olduk. Böylesine özenle düşünülerek hayata geçirilen bu organizasyonun parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle