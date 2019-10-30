Dijital sahne
Esra Dermancıoğlu ve Halil Babür’ün rol aldığı “Klan” oyunu önceki akşam perde açtı. Galaya çok sayıda ünlü isim de katıldı.
İki sosyal medya fenomeninin sıra dışı öyküsünü konu alan “Klan” oyunu önceki akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde seyirciyle buluştu. Oyunu izlemeye gelenler arasında Bülent Emrah Parlak, Nükhet Duru, Cansel Elçin ve Belçim Bilgin de vardı.
Belçim Bilgin, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu’nu izlemeye geldiğini söyledi.
Oyunun yapımında kendisinin de emeği olduğunu söyleyen Nükhet Duru, “Ben de oyuncular kadar heyecanlıyım” dedi.
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