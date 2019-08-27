DiCaprio'dan Amazon ormanları için 5 milyon dolar
ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio, dünyanın en geniş tropikal bölgesi Amazonlar'da devam eden, son yılların en büyük orman yangınının söndürülmesi için 5 milyon dolar yardımda bulunacak.
DiCaprio'nun kurduğu çevre örgütü olan Earth Alliance'tan yapılan açıklamada, Amazon ormanlarındaki yangınlarla mücadele için 5 milyon dolar bağış yapılacağı bildirildi.
Açıklamada fonun doğrudan yerel ortaklara ve Amazon'u koruyan yerlilere verileceği belirtildi.
Brezilya'dan Peru, Bolivya ve Paraguay'a sıçrayan yangınlar çoğu Brezilya'da olmak üzere 2 bin 500 noktada devam ediyor.
Güney Amerika'nın kuzey bölgesinde Amazon havzasını kaplayan yağmur ormanları 5 buçuk milyon kilometrelik alanıyla çeşitli egzotik bitki örtüsü ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.
Dünya oksijeninin yüzde 20'sini karşılayan Amazonlar, yeryüzü yağmur ormanlarının yarısından fazlasını oluşturuyor.
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