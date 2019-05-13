Gürcistan’da klip çekti.
Betül Demir, DMC’nin Aşkın Tuna için hazırladığı saygı albümünde yorumladığı Devlerin Aşkı Büyük Olur şarkısına 3 gün boyunca Gürcistan’da klip çekti.
Düzenlemesini başarılı aranjör Emirhan Cengiz’in yaptığı şarkının klibini ödüllü yönetmen Murad Küçük çekti. Filmlere konu olan gerçek aşk hikayesi Ali ve Nino anısına yapılmış olan ünlü dev heykeller eşliğinde çekilen klipte Demir, senaryo gereği 300 yıllık botanik bahçede orman perisini canlandırdı.
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