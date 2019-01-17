Destek gecesi
Down Sendromu Derneği, Ali Poyrazoğlu ile birlikte anlamlı bir geceye imza attı. Frankie İstanbul’da Down sendromlu bireyler için düzenlenen gecede iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri bir araya geldi.
Down Sendromu Derneği, Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum: İş Koçu Destekli İstihdam Programı’nı yaygınlaştırma hedefine ulaşabilmek için önceki gece Frankie İstanbul’da davet düzenledi. Ali Poyrazoğlu’nun destekleriyle düzenlenen gece iş, sanat ve cemiyet hayatının yardımsever isimlerini bir araya getirdi. Gecede Down sendromlu gençlerden oluşan DSD Dans+1 by Hilton Bomonti dans grubu gösteri yaptı. Ardından Ali Poyrazoğlu, “Yeşil Kabare” isimli gösterisini sergiledi. Davetin geliri ise Down Sendromu Derneği’ne bağışlandı.
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