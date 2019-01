Destek gecesi

Down Sendromu Derneği, Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum: İş Koçu Destekli İstihdam Programı’nı yaygınlaştırma hedefine ulaşabilmek için önceki gece Frankie İstanbul’da davet düzenledi. Ali Poyrazoğlu’nun destekleriyle düzenlenen gece iş, sanat ve cemiyet hayatının yardımsever isimlerini bir araya getirdi. Gecede Down sendromlu gençlerden oluşan DSD Dans+1 by Hilton Bomonti dans grubu gösteri yaptı. Ardından Ali Poyrazoğlu, “Yeşil Kabare” isimli gösterisini sergiledi. Davetin geliri ise Down Sendromu Derneği’ne bağışlandı.