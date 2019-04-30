Deren’in ilk filmi
Türkiye-Gürcistan-Ukrayna ortak yapımı “Son Kale–Hacıbey” filminin hazırlıkları başladı.
Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Osmanlı’nın elinde kalan son kale Hacıbey Kalesi’nin kuşatılmasını konu alan filmde, Yurdaer Okur ile Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu rol alacak. Senaryosunu Yevhen Tymoshenko’nun kaleme aldığı, 1800’lü yıllarda Odesa’da geçen filmin yönetmenliğini ise Konstantin Konovalov üstlenecek.
Filmde Yurdaer Okur, Osmanlı ordusunun komutanı Ahmet Paşa’yı, Deren Talu ise kılıç kuşanan, ok atan, at binen Ahmet Paşa’nın kızı Fatıma’yı canlandıracak.
Deren Talu, rolü için binicilik dersi alıyor, Rusça öğreniyor.
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