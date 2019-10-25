Deniz Uğur intikam istiyor
Deniz Uğur tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Melda Narin Güler’in yaptığı “Kader Apartmanı No: 3” kasımda tiyatroseverlerle buluşuyor.
Oyun, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde 18 Kasım’da Sahne Çolpan İlhan, 19 Kasım’da Akasya Kültür Sanat ve 22 Kasım’da Tiyatro Ak’la Kara’da perde açacak.
Deniz Uğur, başrolleri Emre Koç, Gamze Uçar ve Yiğit Pakmen’le paylaştığı “Kader Apartmanı No: 3” hakkında şöyle diyor: “Oyunda aldatılan, dolandırılan, terk edilen bir kadının intikamını anlatıyorum.”
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