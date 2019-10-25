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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Deniz ticaret tarihi Koç Müzesi'nde

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Deniz ticaret tarihi Koç Müzesi'nde

Rahmi M. Koç Müzesi deniz ticaret tarihini aydınlatacak.

Osmanlı bandıralı ve Osmanlı’dan Cumhuriyet yıllarına taşınan, buharlı, yük ve yolcu vapurlarının aslına uygun tabloları ilk kez sanatseverlerle buluşacak. Erdem Cever tarafından hazırlanan ‘Zaman Yolcusu Vapurlar’ isimli sergi, Rahmi Koç Müzesi'nde açıldı.

Rahmi M. Koç Müzesi’nde aslına uygun olarak resmedilen onlarca vapur tablosu ile deniz ticaret tarihindeki değişim ve kültürel dönüşüme ışık tutulacak. 20 Nisan 2020 tarihine kadar açık kalacak ‘Zaman Yolcusu Vapurlar’ sergisinde hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet yıllarında yük ve yolcu taşıyan buharlı deniz fatihleri yer alıyor. Peyk-i Şevket (1838), Marmora (1845) ve Aziz (1863) gibi onlarca vapur tablosunun görülebileceği sergideki eserlerin tamamı iki ayda bir değişecek, sanatseverlere yeni çalışmalar sunulacak.

150 seneyi kapsayan bir dönem

Sergiyi hazırlayan Erdem Cever, vapur tablolarının ilk kez sanatseverlerle buluşacağını belirterek, gemiseverlerin görmediği ve duymadığı gemileri sergi sayesinde öğrenebileceklerini söylüyor. Tabloların sırasının düzenlenmesinde ise vapurların Türk bandırasına geçtiği tarihin esas alındığını vurgulayan Cever, 150 seneyi kapsayan bir dönemde hizmet veren vapurların sergide bulunduğunun bilgisini veriyor. Cever, şöyle devam ediyor: “Vapurların gerçek görüntülerine odaklanıldı, buna ek olarak teknik bilgileri de anlatılıyor. Asıl amaç bu sergi ile sınıflarıyla sergi ve müze gezen öğrencilerin hayal gücüne hitap etmek ve ülkemizin denizcilik tarihine görsel bir arşiv kazandırmak istiyoruz.”

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