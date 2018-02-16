Denemekten korkmayın!

Dr. Ebru Nurluoğlu, dünya vatandaşlığından dostluğa, verimli takım danışmanlığından hayırseverliğe; farklı kimliklerini önce insan olmada bütünleştirmeyi başarmış bir isim. Yazar kendisini tanıyanların yakından şahit olduğu hayat felsefesini yani “denemeyi denemeyi” kendisi için tuttuğu hayat notları aracılığıyla okuyucu ile paylaşıyor.

Yazar, her şeye rağmen yaşam sevinci donanarak “Hayatı nasıl daha yaşanılır kılarız?” sorusuna muzip ve düşündürücü diliyle cevaplar veriyor. Kendinden Kaçarken Yakaladım Seni/Mutluluk Kılavuzu ve Vaha adlı kitaplarının ardından çıkarttığı bu üçüncü kitabında bir yandan sorumluluk bilincine işaret ederken diğer yandan da sizi hayatı çok da ciddiye almayarak onu ağırlaştırmama becerisine davet ediyor.