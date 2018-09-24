Harbiye'nin Divası
Nilüfer, önceki akşam Senfonik Divalar Projesi kapasamında Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu.
Sanatçıya gecede klasik müzik dünyasının başarılı ismi Alper Kömürcü’nün yönettiği 40 kişilik senfoni orkestrası eşlik etti.Nilüfer, 4 yıl aradan sonra Harbiye Açık Hava'daydı ünlü şarkıcı önceki akşam Senfonik Divalar projesi kapsamında hayranlarıyla buluştu. Nilüfer,Alper Kömürcü’nün yönettiği 40 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde unutulmaz bir konser verdi. 3 saate yakın sahnede kalan şarkıcı, geçmişten günümüze kadar gelen hit şarkılarının yanı sıra sevilen bazı cover parçaları da seslendirdi. Gecede Nilüfer’in ünlü konukları da vardı. Sahneye ilk çıkan Kayahan’ın eşi İpek Açar, Nilüfer’le “Hep Karanlık” isimli şarkıyı söyledi. Ardından Murat Karahan, “Yemin Ettim” isimli parçada Nilüfer ile düet yaptı. Konseri izlemeye gelenler arasında Nükhet Duru, Şehrazat, Haldun Dormen, Betül Demir, Hıncal Uluç, Zeynep Mansur, Arzu Kaprol ve Emre Erdemoğlu gibi ünlü isimler de vardı.
İpek Açar da konserde sahneye çıkıp Nilüfer’le “Hep Karanlık” isimli şarkıyı söyledi.
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