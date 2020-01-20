Demet Akalın'dan Hadise'ye destek: Zamanında ben de giydim

Konser öncesi soruları yanıtlayan Demet Akalın, dekolte giydiği için eleştirilen Hadise’ye destek oldu: “Ben de zamanında çok giydim. Anne olduktan sonra insan biraz daha dikkat ediyor, en azından ben dikkat ediyorum. Fiziği güzel olan giyer, kendi tercihi. Bazı kadınların popçular değil ama giyimi hiç hoşuma gitmiyor. Midem bulanıyor.”





