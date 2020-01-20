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Haber Giriş: 20.01.2020 - 10:26,Son Güncelleme:/

Demet Akalın'dan Hadise'ye destek: Zamanında ben de giydim

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Demet Akalın'dan Hadise'ye destek: Zamanında ben de giydim

Demet Akalın önceki akşam Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahneye çıktı.

Konser öncesi soruları yanıtlayan Demet Akalın, dekolte giydiği için eleştirilen Hadise’ye destek oldu: “Ben de zamanında çok giydim. Anne olduktan sonra insan biraz daha dikkat ediyor, en azından ben dikkat ediyorum. Fiziği güzel olan giyer, kendi tercihi. Bazı kadınların popçular değil ama giyimi hiç hoşuma gitmiyor. Midem bulanıyor.”

Demet Akalından Hadiseye destek: Zamanında ben de giydim


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