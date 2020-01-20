Haber Giriş: 20.01.2020 - 10:26,
Demet Akalın'dan Hadise'ye destek: Zamanında ben de giydim
Demet Akalın önceki akşam Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahneye çıktı.
Konser öncesi soruları yanıtlayan Demet Akalın, dekolte giydiği için eleştirilen Hadise’ye destek oldu: “Ben de zamanında çok giydim. Anne olduktan sonra insan biraz daha dikkat ediyor, en azından ben dikkat ediyorum. Fiziği güzel olan giyer, kendi tercihi. Bazı kadınların popçular değil ama giyimi hiç hoşuma gitmiyor. Midem bulanıyor.”
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