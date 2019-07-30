Demet Akalın ve Simge çok beğendi
16 senedir, Ankara’da müzik eğitmenliği yapan Eray Yeşilırmak, kızı ile birlikte ünlülerin şarkılarını okuyarak, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Ünlü sanatçıların şarkılarını cover yaparak seslendiren sanatçı, Demet Akalın ve Simge’den övgü dolu sözler aldı. İki albümü olan Yeşilırmak, “Yine Sever miydim?" adlı single, ağustos ayında tüm dijital platformlarda yerini alacak. Eylül ayında da Ankara'da konser verecek olan sanatçı, "Sosyal medyayı iyi kullanıyorum. Demet Akalın,Simge Sağın, Günel Zeynelova, Bahtiyar Özdemir ve birçok sanatçının, kızımla olan videolarıma ve cover şarkılarıma yapmış oldukları yorumlar motivasyonumu artırıyor. Bundan sonra kızımla birlikte YouTube kanalımda her pazar bir cover şarkı ile karşınıza çıkacağız." dedi.
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