"Dejavu" Sergisi Galeri Kambur'da!
Sanatçı Barış Cihanoğlu’nun “Dejavu” adını verdiği kişisel sergisi Galeri Kambur Arnavutköy’de sanatsever ile buluşuyor.
“An”'ı sanki daha önce yasadığımızı hissettiğimiz "Dejavu" kavramına gönderme yaparak, eski yeni birkaç farklı dönemden oluşturduğu resimlerden bir seçkiyi izleyiciye sunduğu “Dejavu” serisi 08-28 Ekim 2018 tarihleri arasında Galeri Kambur Arnavutköy’de ziyaret edilebilecek.
Barış Cihanoğlu, yeni sergisi "Dejavu" ile Galeri Kambur'da izleyici karşısına çıkıyor.
Sanatçı insani merkeze aldığı resimlerinde, insana ait tüm meseleleri derinlemesine irdeliyor. Bilinçaltı derinliklerinde saklı ikilemlerden, sıradışı tutkulara kadar birçok duyguyu ve yaşamda gözümüzden kaçan küçük ayrıntıları resimlerine konu ediyor. Günümüz, çağdaş figüratif resmin tanınan isimlerinden olan Cihanoğlu, yeni sergisi ile farklı dönemlerinden bir seçkiyi izleyici ile buluşturmayı amaçlıyor. Sanatçı bu sergide, “an”'ı sanki daha önce yasadığımızı hissettiğimiz "Dejavu" kavramına gönderme yaparak, eski yeni birkaç farklı dönemden oluşturduğu resimlerden bir seçkiyi izleyiciye sunuyor. "Dejavu" 28 Ekim’e kadar Arnavutköy "Galeri Kambur"da ziyaret edilebilir.
Barış Cihanoğlu kimdir?
Sanatçı 1975 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Hacettepe üniversitesi resim bölümünden başarı ödülü alarak mezun oldu. Profesyonel sanat yaşamında katıldığı yarışmalarda 9 adet ödül kazanmıştır. Şu ana kadar 18 solo sergi açarak, birçok karma etkinlikte yer almıştır. Art Basel SCOPE, Art Miami SCOPE ve Contemporary İstanbul gibi, uluslararası çağdaş sanat fuarlarına katılmıştır. Eserleri yurt içi ve dışında ki birçok önemli koleksiyonda yer almaktadır. Sanatçı çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdürmektedir.
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