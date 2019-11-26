'Dansın kralı' geldi
Bir dönemin sinema ve dans efsanesi John Travolta, aradan yıllar geçse de kariyerini sürdürüyor.
65 yaşındaki Travolta, önceki gün New York'ta görüntülendi. Saçlarını tamamen kazıtıp sakallarını uzatan Travolta'nın son yıllara meydan okuyan görüntüsü dikkat çekti. Hayranlarına imza dağıtan Travolta, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Travolta bir dönem özellikle müzikal filmlerde dans yeteneğiyle dikkat çekti. 70'lerde ve 89'lerde rol aldığı filmlerdeki dans figürleri dönemin gençleri tarafından taklit ediliyordu.
John Travolta aralarında Grease, Pulp Fiction (Ucuz Roman) Saturday Night Fever, Face Off'un da bulunduğu çok sayıda filmle sinemaseverlerin hafızasına kazındı.
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