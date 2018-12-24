Dans gösterisine hazırlanıyor
2015 yılında Miss Universe Turkey güzeli seçilen Aslı Melisa Uzun, dans gösterisiyle sahneye çıkacak.
Koreografisini Aslı Öztürk’ün hazırladığı So’Hum (I Am That) adlı çağdaş dans eserinde Lilith karakterine hayat verecek olan Uzun, 11 Ocak’ta Şebnem Selışık Aksan Sahnesi’nde performans sergileyecek. Gösteride modele Ufuk Fakıoğlu, Ezgi Yaren, Gizem Seçkin, Diren Ezgi Yıldızkan, Gülce Su Gümüş, Lale Madenoğlu, Ekin Ançel, Berk Can Ceylan, Erdi Bolat ve Naz Salmanoğlu da eşlik edecek.
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