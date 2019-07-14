Dans değil boks dersi alıyorum
GÖKSEL, önceki akşam Vadi Açık Hava Konserleri kapsamında sahneye çıktı.
Konser öncesi şarkıcı gelen sorular üzerine dans değil boks dersi aldığını açıkladı. “Dans dersi değil ama bedenimle ilgili çalışmalar yaptım. Boks dersi aldım” diyen Göksel, neden boks dersi aldığını da şöyle ifade etti: “Çok zevkli ve bana iyi geliyor. Siz sakin bir insan görüyorsunuz ama içimde çok sinirli bir insan var zaman zaman. Onu da atıyorum böylece. Bana terapi gibi geliyor. Benden bir boksçu çıktığına inanamıyorum.”
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