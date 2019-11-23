Daniel Craig, James Bond'a veda ediyor
Sinemanın en gözde karakterlerinden biri olan James Bond'u canlandıran Daniel Craig "Benden bu kadar" dedi.
Şu sıralar serinin yeni halkası "No Time To Die'ın çekimleriyle meşgul olan Craig, bu rolü bir daha oynamayacağını söyledi.
Craig, Almanya'da yayınlanan Express dergisine verdiği röportajda, artık bu karakteri bir başkasının canlandırması gerektiğini söyledi. Craig, bu filmde beşinci kez James Bond'u canlandırıyor.
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