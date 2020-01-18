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Haber Giriş: 18.01.2020 - 12:06,Son Güncelleme:/

Damla Sönmez, Avrupa Film Akademisi’ne üye oldu

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Damla Sönmez, Avrupa Film Akademisi’ne üye oldu

DİLSİZ bir kızı canlandırdığı “Sibel” filmindeki performansıyla çok sayıda ödül kazanan Damla Sönmez, Avrupa Film Akademisi’nin üyeleri arasına katıldı.

Genç oyuncu, Julie Delpy, Dardenne Kardeşler ve Colin Firth’ün de üye olduğu Avrupa Film Akademisi’nden üyelik daveti aldı. 1988 yılında kurulan Avrupa Film Akademisi, 3 bin 600’den fazla film profesyonelini, Avrupa’nın film kültürünü tanıtma gayesiyle bir araya getiriyor. Damla Sönmez de Akademi’nin üyesi olarak Türk sinemasını uluslararası alanda tanıtacak, ayrıca Avrupa’nın prestijli sinema ödüllerinde aday filmler için oy kullanabilecek.

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