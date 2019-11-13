Damla Sönmez Altın Küre peşinde
Bugüne dek pek çok festivalde ödül kazanan Damla Sönmez, şimdi de gözünü Altın Küre’ye dikti. Genç oyuncunun başrolünde yer aldığı iki ayrı film, 77. Altın Küre Ödülleri’nde ‘en iyi yabancı film’ kategorisinde yarışmak için aday oldu.
DAMLA Sönmez’in başrolünde yer aldığı iki film, 5 Ocak 2020’de 77’ncisi düzenlenecek Altın Küre Ödülleri’nin (Golden Globe Awards) ‘en iyi yabancı film’ kategorisinde yarışmak için aday oldu. “I Am You” ve “Sibel”, jüri değerlendirmesi sonucunda kategoriye seçilmeleri halinde Altın Küre’ye aday olacak. 77. Altın Küre Ödülleri’nin tüm adayları, 9 Aralık’ta açıklanacak.
‘SİBEL’LE ÖDÜL ALMIŞTI
Bugüne dek birçok festivalde ödül kazanan Damla Sönmez, yönetmen koltuğunda Amerikalı Sonia Nassery Cole’un oturduğu “I Am You” filminde kızının özgür yaşaması için mücadele veren bir doktoru canlandırıyor. Başarılı oyuncu, “Sibel”de ise dilsiz bir genç kız rolünde. Sönmez, “Sibel”deki performansıyla bu yıl 45’incisi düzenlenen Seattle Uluslararası Film Festivali’nde ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü almıştı.
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