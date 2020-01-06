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Haber Giriş: 06.01.2020 - 17:03,Son Güncelleme:/

Damla Ersubaşı: Dudaklarım dolgu değil!

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Damla Ersubaşı: Dudaklarım dolgu değil!

İkinci çocuğunu dünyaya getiren oyuncu Damla Ersubaşı “doğul kilosunu vermek için diyet yapmadığını, emzirmek için sağlıklı beslendiğini” söyledi...

Sihirli Annem dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, Güzellik Uzmanı Çiğdem Koç’un Youtube kanalına konuk oldu. Çiğdem Koç, ünlü oyuncuya “doğum kilolarını nasıl attın?” diye sordu. Ersubaşı “Zaten çok kilo almadım. Sağlıklı beslendim. Şimdi birkaç kilo fazlam var. Önemli olan bebeğin sağlığı onu emzirmek için sağlıklı besleniyorum” dedi. İki kızı olan Ersubaşı, “Herkes merak ediyor, dudaklarınız dolgu mu?” sorusuna herkes öyle zannediyor kesinlikle doğal, dolgu yaptırmadım diye cevap verdi.

Damla Ersubaşı: Dudaklarım dolgu değil



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