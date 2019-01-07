Dakika dakika Altın Küre heyecanı
Sinemada ödül sezonu resmen başladı. Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen 76'ıncı Altın Küre (Golden Globe) ödülleri bu akşam sahiplerini bulacak. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 1944'ten beri verilen ödüller Beverly Hills'teki The Beverly Hilton'da gerçekleşecek olan törenle açıklanacak.
Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin üyesi olan Hürriyet Los Angeles Temsilcisi Barbaros Tapan ile Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, töreni bütün ayrıntılarıyla takip edecek.
Kırmızı halıda yaşananlar, ödül gecesinin en heyecanlı anları Tapan ve Aydın aracılığıyla yansıyacak.
Barbaros Tapan, Buket Aydın ve Elif Tapan kırmızı halıda.
Törenin sunuculuğunu ise Sandra Oh ile Andy Samberg üstleniyor. Törenin başlamasına dakikalar kala bu yılın Altın Küre yarışında yer alan adayları bir hatırlayalım.
A Star is Born adlı filmle ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren Lady Gaga, en iyi kadın oyuncu dalında yılların oyuncularıyla mücadele ediyor.
VICE ALTI DALDA ADAY
Altın Küre adaylıklarında öne çıkan film ise Vice oldu. Film, tam altı dalda Altın Küre adayı.
Bu yıl adaylıklarda öne çıkan bir başka isim de Christian Bale. Vice adlı filmde ABD siyaset tarihinin en unutulmaz kişiliklerinden biri olan başkan yardımcısı Dick Cheney'i canlandıran Bale, erkek oyuncu dalında adaylar arasında. Beş yıl önce American Hustle'da birlikte kamera karşısına geçtiği Amy Adams, Vice filminde de rol arkadaşı ve yardımcı kadın oyuncu adaylarından. Görünüşe göre en iyi yönetmen dalında da Altın Küre adayı olan Vice, bu ödül sezonu boyunca sık sık gündeme gelecek.
İşte belli başlı dallarda bu yılın Altın Küre adayları
DRAMA DALINDA EN İYİ FİLM
If Beale Street Could Talk
BlacKkKlansman
Black Panther
Bohemian Rhapsody
A Star Is Born
KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA EN İYİ FİLM
Crazy Rich Asians
The Favourite
Green Book
Mary Poppins Returns
Vice
DRAMA TV DİZİSİ EN İYİ KADIN OYUNCU
Sandra Oh, “Killing Eve” (BBC America)
Julia Roberts, “Homecoming” (Amazon)
Keri Russell, “The Americans “(FX)
Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)
Caitriona Balfe, “Outlander” (Starz)
KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Christian Bale, “Vice”
Lin-Manuel Miranda, “Mary Poppins Returns”
Viggo Mortensen, “Green Book"
Robert Redford, “The Old Man and the Gun”
John C. Reilly, “Stan and Ollie”
DRAMA DALINDA EN İYİ YÖNETMEN
Bradley Cooper, “A Star Is Born”
Alfonso Cuarón, “Roma”
Peter Farrelly, “Green Book”
Spike Lee, “BlacKkKlansman”
Adam McKay, “Vice”
DRAMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Mahershala Ali, “Green Book"
Timothée Chalamet, “Beautiful Boy”
Adam Driver, “BlacKkKlansman”
Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”
Sam Rockwell, “Vice”
DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Glenn Close, “The Wife”
Lady Gaga, “A Star Is Born”
Nicole Kidman, “Destroyer”
Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”
Rosamund Pike, “A Private War”
KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Emily Blunt, “Mary Poppins Return"
Olivia Colman, “The Favourite”
Elsie Fisher, “Eighth Grade”
Charlize Theron, “Tully”
Constance Wu, “Crazy Rich Asians”
DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Amy Adams, “Vice"
Claire Foy, “First Man”
Regina King, “If Beale Street Could Talk”
Emma Stone, “The Favourite”
FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, INSTAGRAM
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