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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.01.2019 - 01:06, Son Güncelleme:

Dakika dakika Altın Küre heyecanı

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Dakika dakika Altın Küre heyecanı

Sinemada ödül sezonu resmen başladı. Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen 76'ıncı Altın Küre (Golden Globe) ödülleri bu akşam sahiplerini bulacak. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 1944'ten beri verilen ödüller Beverly Hills'teki The Beverly Hilton'da gerçekleşecek olan törenle açıklanacak. 

Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin üyesi olan Hürriyet Los Angeles Temsilcisi Barbaros Tapan ile Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, töreni bütün ayrıntılarıyla takip edecek. 

Dakika dakika Altın Küre heyecanı

Kırmızı halıda yaşananlar, ödül gecesinin en heyecanlı anları Tapan ve Aydın aracılığıyla yansıyacak.

Dakika dakika Altın Küre heyecanı

Barbaros Tapan, Buket Aydın ve Elif Tapan kırmızı halıda. 

Törenin sunuculuğunu ise Sandra Oh ile Andy Samberg üstleniyor. Törenin başlamasına dakikalar kala bu yılın Altın Küre yarışında yer alan adayları bir hatırlayalım.

A Star is Born adlı filmle ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren Lady Gaga, en iyi kadın oyuncu dalında yılların oyuncularıyla mücadele ediyor.

VICE ALTI DALDA ADAY

Dakika dakika Altın Küre heyecanı

Altın Küre adaylıklarında öne çıkan film ise Vice oldu. Film, tam altı dalda Altın Küre adayı.

Bu yıl adaylıklarda öne çıkan bir başka isim de Christian Bale. Vice adlı filmde ABD siyaset tarihinin en unutulmaz kişiliklerinden biri olan başkan yardımcısı Dick Cheney'i canlandıran Bale, erkek oyuncu dalında adaylar arasında. Beş yıl önce American Hustle'da birlikte kamera karşısına geçtiği Amy Adams, Vice filminde de rol arkadaşı ve yardımcı kadın oyuncu adaylarından. Görünüşe göre en iyi yönetmen dalında da Altın Küre adayı olan Vice, bu ödül sezonu boyunca sık sık gündeme gelecek.

İşte belli başlı dallarda bu yılın Altın Küre adayları

DRAMA DALINDA EN İYİ FİLM

If Beale Street Could Talk

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

A Star Is Born

KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA EN İYİ FİLM

Crazy Rich Asians

The Favourite

Green Book

Mary Poppins Returns

Vice

DRAMA TV DİZİSİ EN İYİ KADIN OYUNCU

Sandra Oh, “Killing Eve” (BBC America)

Julia Roberts, “Homecoming” (Amazon)

Keri Russell, “The Americans “(FX)

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

Caitriona Balfe, “Outlander” (Starz)

KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Christian Bale, “Vice”

Lin-Manuel Miranda, “Mary Poppins Returns”

Viggo Mortensen, “Green Book"

Robert Redford, “The Old Man and the Gun”

John C. Reilly, “Stan and Ollie”

DRAMA DALINDA EN İYİ YÖNETMEN 

Bradley Cooper, “A Star Is Born”

Alfonso Cuarón, “Roma”

Peter Farrelly, “Green Book”

Spike Lee, “BlacKkKlansman”

Adam McKay, “Vice”

DRAMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU 

Mahershala Ali, “Green Book"

Timothée Chalamet, “Beautiful Boy”

Adam Driver, “BlacKkKlansman”

Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”

Sam Rockwell, “Vice”

 DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Dakika dakika Altın Küre heyecanı

Glenn Close, “The Wife”

Lady Gaga, “A Star Is Born”

Nicole Kidman, “Destroyer”

Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”

Rosamund Pike, “A Private War”

KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Emily Blunt, “Mary Poppins Return"

Olivia Colman, “The Favourite”

Elsie Fisher, “Eighth Grade”

Charlize Theron, “Tully”

Constance Wu, “Crazy Rich Asians”

DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Amy Adams, “Vice"

Claire Foy, “First Man”

Regina King, “If Beale Street Could Talk”

Emma Stone, “The Favourite”

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, INSTAGRAM

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