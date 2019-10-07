Dağhan Külegeç Yayınları'dan “12 Yazar 12 Kitap”
Oyuncu Dağhan Külegeç, annesi oyuncu, yazar ve çevirmen Ayşe Erbulak ve oyuncu eşi Özden Özgürdal tarafından 6 yıl önce açılan Erbulak Evi Oyunculuk ve Yazarlık Okulu bünyesinde kurdukları Dağhan Külegeç Yayınları, 3 yıllık yazarlık eğitimini tamamlayan atölye katılımcılarının yazdığı 12 kitabı piyasaya sürdü.
“12 Yazar 12 Kitap” adlı proje, Yunus Nadi Roman ödüllü yazar ve eğitmen Hakan Akdoğan tarafından yürütüldü. Kitapların yazım süreci boyunca kalabalık ve profesyonel bir ekip projede yer aldı.
Sanat ve edebiyat camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşen tanıtımın moderatörlüğünü Ayşe Erbulak stand-up tadında yaptı. Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Renan Bilek de geceyi Fransızca şarkılarla renklendirdi.
Lansman süresince satılan kitapların gelirinden elde edilen tutar ise “Köy Okulları Bot Kampanyası” na aktarılacak
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle