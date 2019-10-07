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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.10.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Dağhan Külegeç Yayınları'dan “12 Yazar 12 Kitap”

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Dağhan Külegeç Yayınları'dan “12 Yazar 12 Kitap”

Oyuncu Dağhan Külegeç, annesi oyuncu, yazar ve çevirmen Ayşe Erbulak ve oyuncu eşi Özden Özgürdal tarafından 6 yıl önce açılan Erbulak Evi Oyunculuk ve Yazarlık Okulu bünyesinde kurdukları Dağhan Külegeç Yayınları, 3 yıllık yazarlık eğitimini tamamlayan atölye katılımcılarının yazdığı 12 kitabı piyasaya sürdü.

 

“12 Yazar 12 Kitap” adlı proje, Yunus Nadi Roman ödüllü yazar ve eğitmen Hakan Akdoğan tarafından yürütüldü. Kitapların yazım süreci boyunca kalabalık ve profesyonel bir ekip projede yer aldı.

 

Sanat ve edebiyat camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşen tanıtımın moderatörlüğünü Ayşe Erbulak stand-up tadında yaptı. Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Renan Bilek de geceyi Fransızca şarkılarla renklendirdi.

Lansman süresince satılan kitapların gelirinden elde edilen tutar ise “Köy Okulları Bot Kampanyası” na aktarılacak

Dağhan Külegeç Yayınlarıdan “12 Yazar 12 Kitap”



 

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