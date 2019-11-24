CZN Burak kimdir? Burak Özdemir’in hayatıyla ilgili bilgiler
Burak Özdemir kendi taktığı isimle CZN Burak Tik tok uygulamasının meşhur ettiği isimlerden biri. Yüzünden hiç eksilmeyen gülümsemesiyle tanınan Burak Özdemir’in videoları sosyal medyada hızla yayılıyor. Peki, CZN Burak kimdir? Burak Özdemir’in hayatıyla ilgili bilgiler
Burak Özdemir, 24 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. Takma adı CZNBurak olan Burak Özdemir, Hatay Medeniyetler Sofrası Aksaray'ın sahibi bir Türk şef ve restoratör. Türk yemek tarifleri hazırlama ve sunma tekniği onu internette ünlü yaptı. Açık Öğretim Fakültesinde eğitimini sürdüren Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay’da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul’da da şube açtı. Sosyal medyada paylaştığı video ve resimlerle ile sosyal medyanın yeni fenomeni olan Burak Özdemir, bu sayede Hatay Medeniyetler Sofrası’nı sosyal medyada popüler hale getirmeyi başardı.
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