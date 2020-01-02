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Haber Giriş: 02.01.2020 - 14:44,Son Güncelleme:/

Çukurova 13. Kitap Fuarı 4 Ocak'ta

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Çukurova 13. Kitap Fuarı 4 Ocak'ta

Çukurova 13. Kitap Fuarı, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ desteğiyle 4-12 Ocak'ta düzenlenecek.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen fuara, 300 yayınevi katılacak.
Fuar kapsamında panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği ve yazarların katılımıyla imza günleri gerçekleştirilecek.

Girişin ücretsiz olacağı fuar 4 Ocak'ta açılacak ve 12 Ocak'a kadar sürecek.

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