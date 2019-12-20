CSO'da yeni yÄ±l coÅŸkusu

CSO MÃ¼zik DirektÃ¶rÃ¼ Åžef Rengim GÃ¶kmen yÃ¶netiminde Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi konser ile BÃ¼yÃ¼k Ã–nder Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n Ankara'ya geliÅŸinin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nÄ± ve 2020 yÄ±lÄ±nÄ± Ã¶zel bir repertuvar ve koreografi ile kutlayacak.



27 AralÄ±k akÅŸamÄ± dÃ¼zenlenecek konserde, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ "DÃ¶rt Ä°talyan Tenor" (The Four Italian Tenors) TÃ¼rkiye'de ilk kez Yeni YÄ±l Konseri'nde

Ankara'daki mÃ¼zikseverlerle bir araya gelecek.



Åžef Rengim GÃ¶kmen,Â CSO'nun Yeni YÄ±l Konserleri'nin gelenekselleÅŸtiÄŸini, bu yÄ±l da her yaÅŸtan, her meslek grubundan ve tÃ¼m mÃ¼zikseverlere hitap eden bir konser sunmayÄ± hedeflediklerini belirtti.



GÃ¶kmen, "Yeni YÄ±l Konserimiz, AtatÃ¼rk'Ã¼n Ankara'ya GeliÅŸinin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla daha da gÃ¶rkemli olacak. DÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ ses gruplarÄ±ndan 'The Four Italian Tenors' konser verecek. Napolitenler, aryalar ve seÃ§kin eserleri seslendirecekler." dedi.



Konser iÃ§in Yusuf YalÃ§Ä±n'Ä±n yeni bir eser hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan GÃ¶kmen, eserin Devlet Opera ve Balesi sanatÃ§Ä±larÄ±ndan Mehmet Balkan'Ä±n koreografisiyle konuk dansÃ§Ä± Tan SaÄŸtÃ¼rk tarafÄ±ndan sahneleneceÄŸini kaydetti.



CSO MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Altan KalmukoÄŸlu da "Ata'mÄ±zÄ±n Ankara'ya geliÅŸinin Ã¶nemini vurgulayacak, dÃ¼zenlemeleri, danslarÄ±, eserleri sanatseverlerle buluÅŸturacaÄŸÄ±z. Sanatseverler Ã¶zel bir konser dinleme fÄ±rsatÄ± bulacak." diye konuÅŸtu.



KalmukoÄŸlu, konseri TRT'nin canlÄ± olarak yayÄ±mlayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "15 binlere ulaÅŸan seyirci profilini geÃ§en yÄ±llarda olduÄŸu gibi yakalamayÄ± hedefliyoruz. Åžan, tenor repertuvarlarÄ±nÄ±n en seÃ§kin eserleri, aryalardan oluÅŸan bir repertuvar sunacaÄŸÄ±z. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Koro Åžefi Burak Onur Erdem yÃ¶netiminde sÃ¼rdÃ¼ren KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Devlet Ã‡oksesli Korosu, YÄ±ldÄ±z Ã‡ankaya'nÄ±n sanat yÃ¶netmenliÄŸindeki KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± Devlet Halk DanslarÄ± TopluluÄŸu da bu anlamlÄ± ve Ã¶zel gÃ¼nÃ¼n programÄ±nda yerlerini alacak. TÃ¼rk eserlerimizi de seslendireceÄŸimiz gÃ¶rkemli bir gÃ¶steri sunacaÄŸÄ±z. TÃ¼m AnkaralÄ± sanatseverleri konserimize bekliyoruz."Â



Konser, Ä°stanbul'da 3 Ocak'ta Zorlu PSM'de de sahnelenecek.



