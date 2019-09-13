Contemporary İstanbul nerede? İşte, ziyaret saatleri
Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 14. Contemporary İstanbul, ilk günden bu yana ilgi görüyor. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen fuarda bu yıl 74 galeri, 510 sanatçı ve bin 400'den fazla çağdaş sanat eseri yer alıyor. İşte, Contemporary İstanbul ile ilgili detaylı bilgiler.
Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul’da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 14. Contemporary İstanbul 12 Eylül Perşembe günü başladı. Bu sene tarihlerinin 12-15 Eylül olarak belirlendiği Contemporary İstanbul'da ilk kez Viyanalı galerilerin bir araya getirildiği "Art From Vienna" seçkisi yer alacak.
Dört gün sürecek olan Contemporary İstanbul ile ilgili en çok merak edilen konu ise adresi ve ziyaret saatleri. Peki, Contemporary İstanbul nerede, saat kaça kadar açık?
GENEL ZİYARET
12 Eylül 2019, Perşembe
12:00 – 20:00
13 Eylül 2019, Cuma
12:00 – 20:00
14 Eylül 2019, Cumartesi
11:00 – 20:00
15 Eylül 2019, Pazar
11:00 – 19:00
CONTEMPORARY İSTANBUL NEREDE?
Fuar, Şişli – Harbiye’de bulunan İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı (LK) ve İstanbul Kongre Merkezi’nde (İKM) gerçekleşiyor.
Fuar Alanları:
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Harbiye Mahallesi, Gümüş Cad. No:4, 34367, Şişli, İstanbul
İstanbul Kongre Merkezi
Harbiye Mahallesi, Darülbedai Caddesi No:3, 34367, Şişli, İstanbul
CONTEMPORARY İSTANBUL'A NASIL GİDİLİR?
Metro İle:
Contemporary Istanbul, Taksim ve Osmanbey metro istasyonları arasında yer almaktadır. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattını kullanarak fuar alanına kolayca erişmek için Osmanbey veya Taksim istasyonlarında inebilirsiniz.
Yürüyerek: Her iki metro istasyonundan da 15-20 dakika yürüme mesafesindedir.
Taksi ile: 5-10 dakikalık yolculuk süresi vardır.
Alternatif olarak, F1 Taksim – Kabataş füniküler hattını kullanabilirsiniz ve İstanbul Kongre Merkezi’ne ulaşmak için Taksim istasyonunda inebilirsiniz.
Otobüs ile:
Taksim, Eminönü ve Mecidiyeköy dahil olmak üzere çeşitli merkezi bölgelerden Harbiye’ye doğrudan ulaşım imkanları mevcuttur. LK ve IKM, TRT İstanbul Radyosu’nun önündeki otobüs durağına sadece 3 dakikalık yürüyüş mesafesindedir.
Taksi ile:
İstanbul Havalimanı (Avrupa Yakası) 45 dakika
Sabiha Gökçen Havaalanı (Anadolu Yakası) 55 dakika
Otopark:
Fuar çevresinde sınırlı sayıda park alanı bulunmaktadır. Fuar alanında mevcut olan tek otopark alanı IKM binasındadır. Engelli misafirlerin araçları için özel olarak tasarlanmış otopark alanları da bulunmaktadır.
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