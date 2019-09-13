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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.09.2019 - 17:32, Son Güncelleme:

Contemporary İstanbul nerede? İşte, ziyaret saatleri

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Contemporary İstanbul nerede? İşte, ziyaret saatleri

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 14. Contemporary İstanbul, ilk günden bu yana ilgi görüyor. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen fuarda bu yıl 74 galeri, 510 sanatçı ve bin 400'den fazla çağdaş sanat eseri yer alıyor. İşte, Contemporary İstanbul ile ilgili detaylı bilgiler.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul’da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 14. Contemporary İstanbul 12 Eylül Perşembe günü başladı.  Bu sene tarihlerinin 12-15 Eylül olarak belirlendiği Contemporary İstanbul'da ilk kez Viyanalı galerilerin bir araya getirildiği "Art From Vienna" seçkisi yer alacak.

Dört gün sürecek olan Contemporary İstanbul  ile ilgili en çok merak edilen konu ise adresi ve ziyaret saatleri. Peki, Contemporary İstanbul nerede, saat kaça kadar açık? 

GENEL ZİYARET

12 Eylül 2019, Perşembe
12:00 – 20:00

13 Eylül 2019, Cuma
12:00 – 20:00

14 Eylül 2019, Cumartesi
11:00 – 20:00

15 Eylül 2019, Pazar
11:00 – 19:00

CONTEMPORARY İSTANBUL NEREDE?

Fuar, Şişli – Harbiye’de bulunan İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı (LK) ve İstanbul Kongre Merkezi’nde (İKM) gerçekleşiyor.

 

Fuar Alanları:

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Harbiye Mahallesi, Gümüş Cad. No:4, 34367, Şişli, İstanbul

İstanbul Kongre Merkezi

Harbiye Mahallesi, Darülbedai Caddesi No:3, 34367, Şişli, İstanbul

CONTEMPORARY İSTANBUL'A NASIL GİDİLİR?

Metro İle:

Contemporary Istanbul, Taksim ve Osmanbey metro istasyonları arasında yer almaktadır. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattını kullanarak fuar alanına kolayca erişmek için Osmanbey veya Taksim istasyonlarında inebilirsiniz.

Yürüyerek: Her iki metro istasyonundan da 15-20 dakika yürüme mesafesindedir.
Taksi ile: 5-10 dakikalık yolculuk süresi vardır.

Alternatif olarak, F1 Taksim – Kabataş füniküler hattını kullanabilirsiniz ve İstanbul Kongre Merkezi’ne ulaşmak için Taksim istasyonunda inebilirsiniz.

Otobüs ile:

Taksim, Eminönü ve Mecidiyeköy dahil olmak üzere çeşitli merkezi bölgelerden Harbiye’ye doğrudan ulaşım imkanları mevcuttur. LK ve IKM, TRT İstanbul Radyosu’nun önündeki otobüs durağına sadece 3 dakikalık yürüyüş mesafesindedir.

Taksi ile:

İstanbul Havalimanı (Avrupa Yakası) 45 dakika
Sabiha Gökçen Havaalanı (Anadolu Yakası) 55 dakika

Otopark:

Fuar çevresinde sınırlı sayıda park alanı bulunmaktadır. Fuar alanında mevcut olan tek otopark alanı IKM binasındadır. Engelli misafirlerin araçları için özel olarak tasarlanmış otopark alanları da bulunmaktadır.

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