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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.08.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Contemporary İstanbul 12 Eylül'de başlıyor

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Contemporary İstanbul 12 Eylül'de başlıyor

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek "Contemporary İstanbul" (CI), 12 Eylül'de başlayacak.

Her eylül ayında Türkiye ve dünya çağdaş sanatından örnekleri bir araya getiren etkinlik, İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda yerli ve yabancı sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü Fransız sanat araştırmacısı Anissa Touati'nin üstleneceği fuarda, 22 ülkeden 75 çağdaş sanat galerisi, 510 sanatçı ve bin 400'ün üzerinde eser yer alacak.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CI'ın bölgenin önde gelen sanat fuarı olduğunu belirterek, "Ülkemizin ve İstanbul'un bu eylül ayı ile başlayan ve önümüzdeki üç yıl boyunca devam edecek sanat ve kültür altyapısı ve ortamının dünyaya tanıtılmasına çok önem veriyoruz. Bunu misyonumuz olarak görüyoruz, kentteki kültürel programı geliştirmek için aktif olarak çalışıyoruz. 2019'dan başlayarak birçok yeni müzenin açılmasıyla yeni bir dönem başlıyor. Çağdaş sanat, sergileri, fuarlar, yeni açılan ve açılacak müzeler, kültür merkezleri İstanbul'u olması gerektiği yere taşıyacaktır. Contemporary Istanbul bölgenin önde gelen sanat fuarı olarak bu etkinin oluşmasında ve dönüşümünde, önemli bir etkendir." ifadelerine yer verdi.

İstanbul'un dünyada beş kültür başkenti arasına girme sürecinin başladığını kaydeden Güreli, "Bu yakalanan pozitif etki bizim geleceğe umutla bakmamıza neden oluyor. Çünkü değişim sadece ticari yatırımla değil, kültür ve sanata yapılan yatırımla ivme kazanır ve bizi yukarılara taşır." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar kapsamında Lütfi Kırdar'da yer alan teras alanı, 9 sanatçının katılımıyla "Garden of Eden" isimli bir heykel parkına dönüşecek. CIF Dialogues konferans programında "Akdeniz Ufukları" teması altında, "Akdenizlilik Kavramı" konuşulacak.

Akbank'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen fuar, 15 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

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