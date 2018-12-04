Ã‡ok yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±ydÄ±, onu yataÄŸa atmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m

Çok yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±ydÄ±, onu yataÄŸa atmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m
Efsane filmin kadÄ±n oyuncusu yÄ±llar sonra itiraf etti.
Bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Ã‡alÄ±ÅŸan KÄ±z (Working Girl) filminin kadÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Melanie Griffith, 1988 tarihli filmdeki rol arkadaÅŸÄ± Alec Baldwin'i "yataÄŸa atmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.Â Â
Â
BugÃ¼n 61 yaÅŸÄ±nda olan Melanie Griffith, filmde rol aldÄ±ÄŸÄ±nda 31 yaÅŸÄ±na girmiÅŸti. Baldwin ise 30 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.Â Filmde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sekreter Tess McGill rolÃ¼yle Oscar adayÄ± da olan Griffith, filmin 30'uncu yÄ±lÄ± nedeniyle Hollywood Reporter'a verdiÄŸi rÃ¶portajda "Ama Alec, birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± insanlarla bu tÃ¼r iliÅŸkilere girmediÄŸini sÃ¶yledi" diye konuÅŸtu.Â
Â
Ä°lk evliliÄŸini oyuncu Don Johnson ile yapan Melanie Griffith, daha sonra Antonia Banderas ile uzun sÃ¼re evli kaldÄ± ve boÅŸandÄ±. SinemanÄ±n efsane yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Tippi Hedren'in kÄ±zÄ±.Â
Griffith'in ilk evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Dakota Johnson daÂ Grinin 50 Tonu serisiyle adÄ±nÄ± duyurdu.Â
Â
Â Alec Baldwin ise Kim Basinger ile evlenip boÅŸandÄ±. Baldwin 2012'den bu yana Hilaria Baldwin ile evli.
Â
Hollywood'da kendisi gibi oyuncularÄ±n Ã§ok olduÄŸu bir aileden gelen Alec Baldwin, model Ireland Baldwin'in babasÄ±. Justin Bieber ile evliliÄŸiyle gÃ¼ndem olan bir baÅŸka model, Hailey Baldwin'in de amcasÄ±.
YÃ¶netmenliÄŸini Mike Nicholls'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã‡alÄ±ÅŸan KÄ±z filminin Ã¶nemli rollerinde Baldwin ve Griffith'in yanÄ± sÄ±ra Harrison Ford, Sigourney Weaver da rol alÄ±yordu.
Â
Â
Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle