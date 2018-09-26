Çabuk bitecek konuyu gereksizce uzatıyorum

Simge, 'Trip atacağın zaman karşındaki kişiye bunu klişe cümlelerle veya klişe hareketlerle mi dile getirsin yoksa orijinal tavırların var mıdır?' sorusunu şöyle yanıtladı: “ Klişe bir şekilde trip atmaya devam etmiyorum. Genelde suratımı asıp bir susma haline bürünüyorum. Ve sonra karşı taraf deliriyor.. Noldu noldu? diye soruyor. En sonunda ben de patlıyorum. Yani çabuk bitecek konuyu gereksizce uzatıyorum.”

Çok iyi saç kestiğimi söylüyorlar

Başarılı sanatçı programın noktaları doldurma kısmında “Kimsenin bilmediği gizli yeteneğim var” sorusuna verdiği cevap: “Saç kesiyorum. İşinde çok iyi kuaför arkadaşlarım var ve çok iyi saç kestiğimi söylüyorlar. “

Şimdiye kadar ilginç bir hediye almamışım

Sanatçı, bu zamana kadar aldığın en garip hediye sorusunu geçmişteki bir anısını anlatarak cevapladı: “Şöyle bir doğum günü hikâyemi hatırlıyorum. Eskişehir’de konsere gidiyordum ve aynı günde doğum günümdü. Konsere girene kadar neredeyse hediye paketi açtım. Birbirinden bağımsız büyüklü küçüklü değişik değişik şeyler hediye almıştım. Ama ilginç bir şey aklıma gelmiyor, demek ki şimdiye kadar ilginç bir hediye almamışım.”

Kalabalık olan yerleri çok tercih etmiyorum

Simge, kendinizi en çok nerede mutlu hissedersiniz sorusuna ise; “Doğada, kampta, Göcek’te ya da bir ormanın içinde mutlu olurum. Kalabalık olan yerleri çok tercih etmiyorum. Denizde, deniz kenarında, denizin üstünde, temiz havada hep oralarda mutlu oluyorum.”

Çok seviyorum, evladım gibi!

Simge kedisi Cino'ya olan düşkünlüğünü ve ona karşı sevgisini şu sözlerle anlattı: “Cino'yu çok seviyorum, evladım gibi. Hayvanları gerçekten çok seviyorum. Onların melek olduğunu ve bize çok iyi geldiklerini düşünüyorum. Cino'nun bana ne kadar iyi geldiğinden haberi yoktur muhtemelen ama ben ona her gece teşekkür ediyorum.