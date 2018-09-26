Çok seviyorum, evladım gibi!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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26.09.2018 - 16:09, Son Güncelleme:

Çok seviyorum, evladım gibi!

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Çok seviyorum, evladım gibi!

Emre Saygı'nın hazırlayıp sunduğu, “Hadi Be” programına Simge Sağın konuk oldu. Ünlü şarkıcı bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı.

Çabuk bitecek konuyu gereksizce uzatıyorum

Simge, 'Trip atacağın zaman karşındaki kişiye bunu klişe cümlelerle veya klişe hareketlerle mi dile getirsin yoksa orijinal tavırların var mıdır?' sorusunu şöyle yanıtladı: “ Klişe bir şekilde trip atmaya devam etmiyorum. Genelde suratımı asıp bir susma haline bürünüyorum. Ve sonra karşı taraf deliriyor.. Noldu noldu? diye soruyor. En sonunda ben de patlıyorum. Yani çabuk bitecek konuyu gereksizce uzatıyorum.”

Çok iyi saç kestiğimi söylüyorlar

Başarılı sanatçı programın noktaları doldurma kısmında “Kimsenin bilmediği gizli yeteneğim var”  sorusuna verdiği cevap: “Saç kesiyorum. İşinde çok iyi kuaför arkadaşlarım var ve çok iyi saç kestiğimi söylüyorlar. “

Çok seviyorum, evladım gibi

Şimdiye kadar ilginç bir hediye almamışım

Sanatçı, bu zamana kadar aldığın en garip hediye sorusunu geçmişteki bir anısını anlatarak cevapladı: “Şöyle bir doğum günü hikâyemi hatırlıyorum. Eskişehir’de konsere gidiyordum ve aynı günde doğum günümdü. Konsere girene kadar neredeyse hediye paketi açtım. Birbirinden bağımsız büyüklü küçüklü değişik değişik şeyler hediye almıştım. Ama ilginç bir şey aklıma gelmiyor, demek ki şimdiye kadar ilginç bir hediye almamışım.”

Kalabalık olan yerleri çok tercih etmiyorum

Simge, kendinizi en çok nerede mutlu hissedersiniz sorusuna ise;  “Doğada, kampta, Göcek’te ya da bir ormanın içinde mutlu olurum. Kalabalık olan yerleri çok tercih etmiyorum. Denizde, deniz kenarında, denizin üstünde, temiz havada hep oralarda mutlu oluyorum.”

Çok seviyorum, evladım gibi!

Simge kedisi Cino'ya olan düşkünlüğünü ve ona karşı sevgisini şu sözlerle anlattı: “Cino'yu çok seviyorum, evladım gibi. Hayvanları gerçekten çok seviyorum. Onların melek olduğunu ve bize çok iyi geldiklerini düşünüyorum. Cino'nun bana ne kadar iyi geldiğinden haberi yoktur muhtemelen ama ben ona her gece teşekkür ediyorum.

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