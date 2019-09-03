Çok selfie çeken çok az seviliyormuş...
Hepimiz zaman zaman sosyal medya hesaplarımızda selfie'lerimizi, yani kendimizin kendini çektiği fotoğrafları paylaşmayı seviyoruz. Peki bunu çok fazla yaparsanız başınıza ne geleceğini biliyor musunuz?
ABD Washington Üniversitesi’nde yapılan araştırma çok selfie çekenlerin sevilmediğini ortaya koydu. Buna göre; sosyal medyada selfie karelerini paylaşanlar, başkasına poz verenlere göre daha az beğeniliyor.
Takipçileri bu kişileri geleneksel poz paylaşanlara göre daha başarısız, özgüvensiz, az güvenilir ve yalnız buluyor.
Çünkü selfie’ler daha çok beğeni odaklı, kurgusal ve yapay bulunuyor.
Kardashian / Jenner ailesi selfie'lere olan düşkünlükleriyle tanınıyor...
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