"Çok ödül kazandım, bir tek Altın Kelebek eksik"

Bugüne kadar kaç ödül kazandınız?

- Birçok... Ama kazanmadığım ödülün ismini hatırlıyorum; Altın Kelebek!

Siz Türkiye’de çok seviliyorsunuz. En büyük ödül zaten bu değil mi?

- Evet, 80’in üzerinde şarkım Türkçeye çevrilmiş, neredeyse okumayan kalmamış. İcra eden sanatçıları davet edecek olsak sanırım bir konser salonunu doldururuz.

Hayatınızı kaleme aldınız. Fransa’da büyük ilgi gören o roman Türkçeye de çevrildi. Ama Fransızca adıyla Türkçe adı birbirinden farklıydı. Neden?

- Fransa’da romanın adını plak şirketim koymuştu çünkü... Oysa Türkiye’deki adını ben koydum: Sevinçlerim ve Gözyaşlarım...

TÜRKİYE BENİM İLK GÖZAĞRIMDIR

Olympia’da çok başarılı bir kutlama konseriniz olmuş. Başka nerelerde kutlamayı düşünüyorsunuz?

- Los Angeles’ta 10 bin kişi karşısında sahneye çıktım, sonra Belçika’da, Fas’ta, Mısır’da... Ve şimdi de Türkiye’ye geliyorum. Ülkeniz benim ilk gözağrımdır.

52 SENELİK REKORUMU KİMSE KIRAMAZ

Türkiye’de kaç yıldır sahneye çıkıyorsunuz?

- Rekorumu kimse kıramaz... 52 senedir.

Menajeriniz Charley Marouani öldükten sonra o görevi oğlunuz mu devraldı?

- Evet, yalnız menajerliğimi değil sahnedeki o muhteşem aranjmanları yapan ve klasik bası çalan da Jean Claude...

İstanbul Caz Festivali’nde ki konserden sürprizleriniz olacak mı?

- Bir değil birçok hem de... Çok sevdiğim 40 kişilik bir çocuk korosu var. “Hepimiz Bu Dünyanın Çocuklarıyız” (Enfants de Tous Pays) şarkısını birlikte okuyacağız. İkinci eser ise Fikret Şeneş’in sözlerini yazdığı “Hoşgör Sen”...

MORENO’YU ANACAĞIZ

İstanbul konseri için özel bir sürpriz hazırladığınız söyleniyor. Bunu şimdiden açıklamak istemez misiniz?

- Müzik dışında sizleri şaşırtacak olan 14 kilo zayıflamış olmam. Onun dışında... Program içinde çok önemli bir kısım var; Dario Moreno’yu anma bölümü... Dario’nun çok güzel caz parçalar okuduğunu biliyoruz, onların en önemlilerini kendisinin anısına icra edeceğiz.