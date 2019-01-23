Çok Güzel Hareketler – 2 rekora koşuyor
Yılmaz Erdoğan’ın yönetiminde Beşiktaş Kültür Merkezi’nde sahnelenmeye başlanan Çok Güzel Hareketler – 2 izleyicilerden tam not aldı.
İlk performanslarını geçtiğimiz Kasım ayında ve İstanbul Komedi Festivali kapsamında gerçekleştiren yeni çıraklar, kendi yazdıkları skeçlerle izleyicileri kahkahaya boğuyor.
TÜM GÖSTERİMLER KAPALI GİŞE!
6.000 başvuru arasından seçilen ve yaklaşık 2 yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimlerinden geçen 22 kişilik yeni ekibin Kasım ayından bu yana satışa çıkan tüm gösterimleri kapalı gişe oynuyor.
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