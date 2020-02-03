MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriÇocuklarla buluştular
GeriKeyif Çocuklarla buluştular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 03.02.2020 - 09:49,Son Güncelleme:/

Çocuklarla buluştular

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çocuklarla buluştular

Yağmur Tanrısevsin, Zorlu PSM’de düzenlenen Çocuk Sanat Festivali’ne katıldı.

Ünlü oyuncu festival kapsamında önceki gün Tohum Otizm Vakfı yararına bir seramik atölyesi düzenledi. Tanrısevsin’i etkinlikte “Baba Parası” filmindeki rol arkadaşları Ahmet Kural ve Murat Cemcir de yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncular çocuklarla birlikte seramik heykeller yaparak keyifli zaman geçirdi.

Çocuklarla buluştular

Yaramaz bir çocuk olduğunu belirten Murat Cemcir, “Her yerim yara bere içindeydi. Hatta birinci sınıfta burnumu kırmıştım. O gün bugündür burnum böyle. Yaptırmayı hiç düşünmedim” dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (03.02.2020)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle