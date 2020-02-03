Çocuklarla buluştular

Ünlü oyuncu festival kapsamında önceki gün Tohum Otizm Vakfı yararına bir seramik atölyesi düzenledi. Tanrısevsin’i etkinlikte “Baba Parası” filmindeki rol arkadaşları Ahmet Kural ve Murat Cemcir de yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncular çocuklarla birlikte seramik heykeller yaparak keyifli zaman geçirdi.



Yaramaz bir çocuk olduğunu belirten Murat Cemcir, “Her yerim yara bere içindeydi. Hatta birinci sınıfta burnumu kırmıştım. O gün bugündür burnum böyle. Yaptırmayı hiç düşünmedim” dedi.

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