Çocukların geleceğini sualtının büyülü ışıkları aydınlatacak
Sualtı Fotoğrafçısı Taci Yücedere’nin “TEGV’le Sualtından Geleceğe” temasıyla Lila Group sponsorluğunda gerçekleştirdiği fotoğraf sergisi 29 - 30 Eylül’de Beşiktaş Deniz Müzesi’nde ziyaretçileriyle buluştu.
Fotoğraf sanatçısı Taci Yücedere tarafından çocuklarımızın Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda nitelikli eğitim desteği alması amacıyla düzenlenen sualtı fotoğraf sergisi 29 – 30 Eylül 2018’de Beşiktaş Deniz Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırladı. Düzenlenen sergide Türkiye, Endonezya, Maldivler, Kızıldeniz, Malezya, Sudan ve Hollanda Antilleri’nde çekilmiş sualtı fotoğrafları yer aldı.
TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “İmkanları kısıtlı çocuklarımızın nitelikli eğitimle buluşması için verdiği bu kıymetli desteğinden dolayı, değerli sanatçı Taci Yücedere’ye; ve eğitimin gönülden destekçisi Lila Group’a tüm TEGV’li çocuklarımız adına teşekkür ediyorum.” dedi.
Fotoğraf sanatçısı Taci Yücedere, “Sergilenen fotoğraflar 10 ayrı ülkede çekildi, hepsinin ayrı bir önemi ve ayrı birer hikayesi var. TEGV yararına gerçekleştirdiğimiz bu serginin hedefine ulaşacağından eminim” diye konuştu.
Taci Yücedere’nin 27 yıllık sualtı fotoğrafçılığını yansıtan 30 fotoğrafın geliri, ilköğretim çağındaki 525 çocuğumuzun TEGV’de nitelikli eğitim desteği alması için kullanılacak. ‘”TEGV’le Sualtından Geleceğe’’ temasıyla gerçekleşen sergi çocuklarımızın geleceğine ışık oluyor.
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