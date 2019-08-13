Çocuklardan özür diliyoruz
KENAN Doğulu, önceki akşam “Kerki Solfej Açıkhava Konserleri” kapsamında Altınoluk Amfi Tiyatro’da sahneye çıktı.
Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında çok sayıda çocuk da vardı. Şaşkınlığını “Bu akşam ne kadar çok çocuk konuğumuz varmış” diyerek dile getiren Doğulu, “O zaman bütün şarkılar çocuklar için” sözleriyle büyük alkış aldı. Kenan Doğulu küçük hayranlarına “doğaya sahip çıkma” mesajı da verdi: “Şu an çocuk olanlardan çok özür diliyoruz. Umarım onlar büyüyünce bizim yaptığımız hataları tekrarlamazlar.”
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