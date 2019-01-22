Çocuklara masal okuyacak
Ceyda Düvenci, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek Çocuk Sanat Festivali kapsamında çocuklara ‘tatlı bir sürpriz’ yapacak.
Düvenci, 1 Şubat Cuma günü saat 14.00’te PSM Zorlu’da düzenlenecek etkinlikte çocuklara masal okuyacak. Ünlü oyuncu, "Serebral Palsi" hastası kızı Melisa’dan ilham alarak ‘Balköpüğü: Tatlı Bir Sürpriz’ kitabını kaleme almıştı. Kitapta, Balköpüğü karakterinin tek başına çıktığı
sürpriz yolculukta minik hikayelerle Serebral Palsili çocuklara nasıl davranılması gerektiğini anlatılıyor.
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