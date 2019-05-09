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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Çocuklar "Vizontele" yi yeniden çekti

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Çocuklar "Vizontele" yi yeniden çekti

Çocuk Sinema Okulu'nun çocuk sinemacıları, Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele filmini yeniden çekti.

Çocuk Sinema Okulu yapımcılarından Esra Özge Aktürk, karikatürist, yapımcı ve çizer Varol Yaşaroğlu ve oyuncu Emre Turanlı ile birlikte yürüttükleri Çocuk Sinema Okulu'na ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Üç yıl önce başladıkları Çocuk Sinema Okulu'nda son zamanlarda sosyal medya mecralarına ilgisi artan çocuklara sinema ve televizyonu öğretebilmek ve çocukların ilgi alanlarına göre eğitim almalarını sağlamak için kurulduğunu anlatan Aktürk, çocuklara 6 aylık süreçte 8 branşta okullarında eğitim verdiklerini aktardı.

Eğitimlerin montaj, senaryo, kamera, yönetmenlik, oyunculuk, afiş tasarımı dublaj, film müzikleri, kostüm, dekor ve drone eğitimi başlıklarında devam ettiğini dile getiren Aktürk, eğitimlerin ardından çocukların istedikleri bir filmi iç ve dış mekanda çektiklerini, biletlerini tasarlayarak satışını yaptıklarını anlattı.

 "Sinemanın çocuklar üzerindeki etkisi tartışılmaz"

Sinema Okulu'nun çocuklara büyük katkısının olduğunu belirten Aktürk, bu eğitimlerle birlikte "çok hareketlidir ders dinlemez" şeklinde tanımlanan çocukların bile derslerini ilgiyle takip etmeye başladığını hatta hiperaktivite sorunu olanların da kamerayı titretmemek için dakikalarca kıpırdamadan durabildiklerini belirtti.

Aktürk, "Sinemanın çocuklar üzerindeki etkisi tartışılmaz. Eğitimlerin bir şekilde yürütülmesi onları çok mutlu ediyor. Sosyal medya mecralarında yayımlayabilecekleri videoları profesyonel olarak çekmeye hazır hale gelmeleri eğitime olan ilgilerini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Altı aylık sinema eğitimlerinin ardından İstanbul ve Ankara'da öğrencilerin kendi belirledikleri bir filmin çekimlerini ve kurgusunu kendilerinin yaptığını anlatan Aktürk, belirlenen bir sinemada bu filmin vizyona girerek biletlerinin satıldığını dile getirdi.

Çekimler için 1957 model klasik otobüs Başkente geldi

Çocuklar Vizontele yi yeniden çekti



Yönetmen Esra Özge Aktürk, son olarak Ankara Göktürk İlkokulu öğrencilerine yönelik sinema eğitimlerini tamamladıklarını bildirdi.
Sanatçı Yılmaz Erdoğan'a ulaştıklarını ve Vizontele'nin yeniden çekimi için kendisinden izin aldıklarını belirten Aktürk, "Bu sırada Vizontele filminde oynayan 1957 model klasik otobüsün sahipleri ile iletişime geçtik ve otobüsü Ankara'ya çocukların çekimleri için gönderdiler. Çocuklar, drone ile otobüs sahnesini çektiler." bilgilerini paylaştı.

Filmin çekimlerinin Ümitköy'de yapıldığı belirten Aktürk, şöyle konuştu: "Vizontele'de 33 kişilik çocuk ekibi yer aldı. Çocukların 20'si hem oyunculuk yaptı hem de kamera arkasında görev aldı. Çocuklarımız kameramanlık yaptı, yönetmen koltuğuna oturdu, sanat yönetmeni çocuklar ise orijinal filmdekine benzer kostüm ve dekor tasarladılar. Sinema biletlerini de kendileri tasarladılar. Montaj kurgu kısmında montaj eğitmenleri ile birlikte montaj sürecine de katıldılar. Filmdeki asıl oyuncuların rollerini izleyen çocuk sinamacılarımız, benzer performansları da beyaz perdeye aktarmaya gayret ettiler. Çekimler, 10 gün sürdü. Filmde, Vizontele'nin aynı senaryosu kullanıldı."
Filmin galası 10 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek.



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