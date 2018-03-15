Çocuklar için istanbul’da yapılacak 5 en iyi aktivite!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Keyif
15.03.2018 - 14:36, Son Güncelleme:

Çocuklar için istanbul’da yapılacak 5 en iyi aktivite!

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Çocuklar için istanbul’da yapılacak 5 en iyi aktivite!

Öğrenme çağındaki çocuklar ders kitaplarından başlarını kaldırsalar bile tabletten veya bilgisayardan başını kaldıramıyor. Oysa çocuklar görmeli, duymalı, tatmalı, hissetmeli, dokunmalı… Yani keşfetmeli. Bu yüzden özellikle yoğun okul veya kreş dönemlerinde biraz nefes almaları için dışarı çıkmalı. İstanbul’da çocuklar için öyle güzel etkinlikler var ki, çocuklara hem eğitici hem eğlendirici harika vakitler yaşatmak mümkün. Gelin yakala.co’ya özel indirimlerle çocuklarınızı götürebileceğiniz 5 yere birlikte bakalım.

LEGOLAND DISCOVERY CENTRE İSTANBUL DÜNYASINI KEŞFE ÇIKARIN!

Dünyaca ünlü çocuk ve aile eğlence merkezi LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, 3-10 yaş arasındaki çocuklar ve yetişkinler için bir arada keyifli vakit geçirip, yaratıcılıklarını geliştirecekleri eğlenceli ve öğretici etkinlikler sunuyor. Merkeze 14 yaşın altındaki çocuklar ebeveynleriyle, 14 yaşın üzerindeki yetişkinler ise çocuklarıyla giriş yapabiliyor.

Legoland’in bu harika dünyasına indirimli giriş bileti almak için tıklayın.

Çocuklar için istanbul’da yapılacak 5 en iyi aktivite

SEA LIFE İSTANBUL’DA SU ALTI CANLILARIYLA TANIŞTIRIN!

Hem sevdiklerinizle birlikte su altı dünyasında keyifli zamanlara geçirmek hem de bin bir çeşit su altı canlısının muhteşem dünyasını dolaşırken büyülenmek için SEA Life’a gelebilirsiniz

Dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen akvaryum zinciri SEA LIFE İstanbul’da 51 adet sergi tankında, 5 milyon litre suyun içerisinde 500’ün üzerinde türden yaklaşık 15 bin deniz canlısı yaşıyor.

yakala.co üyelerine özel indirimli bilet imkanından da yararlanmak için bu linke tıklayabilir, sula altındaki gizemli dünyaya dalış yapabilirsiniz.

Çocuklar için istanbul’da yapılacak 5 en iyi aktivite

THE WORLD OF VIASEA’DE EĞLENCEYİ SONUNA KADAR YAŞATIN!

Dünyanın ilk ve tek 5 fonksiyonlu eğlence adası olan The World of ViaSea’den çocuklarınıza ve kendinize bir yıllık sınırsız giriş kartı alabilirsiniz.

Her yaştan misafirlerine benzer bir eğlence deneyimi ve güzel bir gün geçirmeyi vaat eden Viasea Tema Park’ta, dünyanın en heyecan verici roller coasterları arasında olan fenomen Red Fire ile birlikte toplam 28 ayrı eğlence ünitesi yer alıyor.

yakala.co’lulara özel indirimle yıllık giriş kartı almak için tıklayın.

Çocuklar için istanbul’da yapılacak 5 en iyi aktivite

BUZLARIN ÜZERİNDE DENGEYİ VE ZARAFETİ ÖĞRETİN!

Vialand AVM Ice Club’ta çocuğunuza ister günlük buz pateni eğlencesi yaşatabilir isterseniz de özel eğitmen eşliğinde ders aldırabilirsiniz.

Çocukların denge ve koordinatif yeteneklerini geliştirmek, sosyal hayatlarına katkı sağlamak ve belki de içindeki gizli buz patencisi yeteneğini keşfetmek için onu buzların üzerindeki özgürlüğe bırakın.

Özel indirimle buzların üzerindeki bu harika fırsattan yararlanmak için tıklayın.

Çocuklar için istanbul’da yapılacak 5 en iyi aktivite

ANADOLU ATEŞİ-KIVILCIM” DANS GÖSTERİSİNE GÖTÜRÜN!

Dünyaca ünlü dans topluluğu Anadolu Ateşi, 26 Nisan’da muhteşem çocuk gösterisi Kıvılcım ile Mall of İstanbul Sahne'sinde 7’den 70’e herkesi bekliyor.

Çocuklar kadar gençlerin ve yetişkinlerin de büyük bir keyifle izleyeceği 'Kıvılcım', Anadolu Ateşi'nin yeni gösterisi olarak sahnede. Türkiye'nin ilk profesyonel çocuk dans topluluğu olan 'Kıvılcım', 4-12 yaş aralığında 80 yetenekli çocuktan oluşuyor.

Çocuklar için istanbul’da yapılacak 5 en iyi aktivite

”Kıvılcım” gösterisinde çocuklar, Anadolu Ateşi'nin efsaneleşmiş 90 dakikalık performansındaki koreografinin yanı sıra, içinde akrobasi ve yeni koreografilerin de bulunduğu bir gösteri ile sahneye çıkacaklar. Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografi, etnik ve modern dans kurgusu ile sahneye taşınacak.

Siz de çocuğunuzla birlikte bu harika gösterinin izleyicileri arasında yer almak istiyorsanız, indirimli bilet için tıklayın.

Çocuklar için istanbul’da yapılacak 5 en iyi aktivite


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