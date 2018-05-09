Çocuk yazarların kitaplarına yoğun ilgi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hurriyet.com.tr
09.05.2018 - 16:27, Son Güncelleme:

Çocuk yazarların kitaplarına yoğun ilgi

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Çocuk yazarların kitaplarına yoğun ilgi

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Gaziosmanpaşa Çocuk Yazarlar Atölyesi” kapsamında geleceğin yazarları kitap haline dönüştürülen eserlerini imzaladı. İmza gününde minik yazarların heyecanı dikkat çekerken, yaşıtları küçük yazarlardan imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Yazmaya yetenekli gençlerin kaleme aldığı 15 eser Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından kitap haline getirildi. “Gaziosmanpaşa Çocuk Yazarlar Atölyesi’’ kapsamında yetenekli öğrencilerin yazdığı 1’i İngilizce olarak kitaplaştırılan eserler için Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde imza töreni gerçekleştirildi. Törene Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, genç yazarlar, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

ÖĞRENCİLER KENDİ YAZDIĞI KİTAPLARI İMZALADI
Törende öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren okumaya ve yazmaya ilgi gösteren başarılı öğrenciler olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekildi. Ardından gerçekleşen imza günüde minik yazarların heyecanı dikkat çekerken yaşıtları küçük yazarlardan imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Kitaplarını arkadaşları için imzalayan öğrencilere, Başkan Usta çeşitli hediyeler takdim etti.

Çocuk yazarların kitaplarına yoğun ilgi


“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gelecekte önemli başarılara imza atacaklarına emin olduğunu belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “ Her gün 3-4 açılış yapıyoruz. Eğitim anlamında çıtanın yükselmesi, gençlerimizin eğitimde ilgi ve alakalarının yükselmesi, her geçen gün lise ve üniversitelere giren öğrencilerimizin sayılarının artması elbette sizin kadar bizleri de mutlu ediyor. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

 

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