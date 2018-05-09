Çocuk yazarların kitaplarına yoğun ilgi
Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Gaziosmanpaşa Çocuk Yazarlar Atölyesi” kapsamında geleceğin yazarları kitap haline dönüştürülen eserlerini imzaladı. İmza gününde minik yazarların heyecanı dikkat çekerken, yaşıtları küçük yazarlardan imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Yazmaya yetenekli gençlerin kaleme aldığı 15 eser Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından kitap haline getirildi. “Gaziosmanpaşa Çocuk Yazarlar Atölyesi’’ kapsamında yetenekli öğrencilerin yazdığı 1’i İngilizce olarak kitaplaştırılan eserler için Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde imza töreni gerçekleştirildi. Törene Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, genç yazarlar, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
ÖĞRENCİLER KENDİ YAZDIĞI KİTAPLARI İMZALADI
Törende öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren okumaya ve yazmaya ilgi gösteren başarılı öğrenciler olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekildi. Ardından gerçekleşen imza günüde minik yazarların heyecanı dikkat çekerken yaşıtları küçük yazarlardan imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Kitaplarını arkadaşları için imzalayan öğrencilere, Başkan Usta çeşitli hediyeler takdim etti.
“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gelecekte önemli başarılara imza atacaklarına emin olduğunu belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “ Her gün 3-4 açılış yapıyoruz. Eğitim anlamında çıtanın yükselmesi, gençlerimizin eğitimde ilgi ve alakalarının yükselmesi, her geçen gün lise ve üniversitelere giren öğrencilerimizin sayılarının artması elbette sizin kadar bizleri de mutlu ediyor. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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