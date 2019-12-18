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18.12.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Clara Schumann'ın hikayesi konserle sahneye aktarılacak

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Clara Schumann'ın hikayesi konserle sahneye aktarılacak

Piyanist ve besteci Clara Schumann'ın 200. doğum yıl dönümü, "I, Clara-Müzik ile Bir Yaşam" konseriyle kutlanacak.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 22 Aralık'ta gerçekleşecek konserde, tiyatro sanatçısı Tilbe Saran ile piyanist Lucy Parham, aynı sahneyi paylaşacak.

Konserde, Alman besteci ve müzik eleştirmeni Robert Schumann'ın eşi olan Clara Schumann'ın yaşam hikayesi, günlük ve mektuplarından alıntılarla sahneye aktarılacak. Etkinlikte, Chopin, Brahms, Liszt ve Mendelssohn'ın eserleri de yorumlanacak.

"I, Clara-Müzik ile Bir Yaşam" konseri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kez daha müzikseverlerle buluşacak.
Clara Schumann uzmanı olarak müzik dünyasında tanınan Lucy Parham, Schumann'ın 200. doğum yılı anısına bir albüm de çıkarmıştı.


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