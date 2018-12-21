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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fotoğraf: Zeynep Kepoğlu
21.12.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

Çivi Kabare'den yeni oyun

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Çivi Kabare'den yeni oyun

Usta oyuncu Yılmaz Gruda'nın kurucusu olduğu Çivi Kabare Tiyatrosu, yeni oyunla perdelerini açıyor. Türk tiyatrosunun duayenlerinden Gruda, daha önce yazdığı 12 kısa oyunu "Biz Bize Benzeriz" adıyla sahneye taşıyor.

 Gruda, "Değişik zamanlarda yazdığım, sahneye koyduğum ve oynadığım kabare türünü yeniden var etmek için kolları sıvadım. Çivi Kabare Tiyatrosu'nda toplumsal zaafları, memleket hallerini, insan ilişkilerini 'çivi' vuruşlarıyla ele alacağız" demişti ve o an geldi.

Gruda'nın Ceyda Yücesan, Serdar Ayyıdız, Gamze Acı, Yağmur Çağlan, Ersin Arıcı, Songül Mercan ve Emre Gruda ile rol aldığı oyun, 24-25 Aralık'ta Sahne Çolpan İlhan'da perdelenecek.

Çivi Kabareden yeni oyun



Genel sanat yönetmenliğini Elvan Gruda'nın üstlendiği oyunun müzik uygulaması Erhan Sefacı, koreografi de Levent Aşçı'ya ait. Oyunun ışık ve ses düzeninde ise Çağrı Atılga'nın imzası var.

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