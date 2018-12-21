Çivi Kabare'den yeni oyun
Usta oyuncu Yılmaz Gruda'nın kurucusu olduğu Çivi Kabare Tiyatrosu, yeni oyunla perdelerini açıyor. Türk tiyatrosunun duayenlerinden Gruda, daha önce yazdığı 12 kısa oyunu "Biz Bize Benzeriz" adıyla sahneye taşıyor.
Gruda, "Değişik zamanlarda yazdığım, sahneye koyduğum ve oynadığım kabare türünü yeniden var etmek için kolları sıvadım. Çivi Kabare Tiyatrosu'nda toplumsal zaafları, memleket hallerini, insan ilişkilerini 'çivi' vuruşlarıyla ele alacağız" demişti ve o an geldi.
Gruda'nın Ceyda Yücesan, Serdar Ayyıdız, Gamze Acı, Yağmur Çağlan, Ersin Arıcı, Songül Mercan ve Emre Gruda ile rol aldığı oyun, 24-25 Aralık'ta Sahne Çolpan İlhan'da perdelenecek.
Genel sanat yönetmenliğini Elvan Gruda'nın üstlendiği oyunun müzik uygulaması Erhan Sefacı, koreografi de Levent Aşçı'ya ait. Oyunun ışık ve ses düzeninde ise Çağrı Atılga'nın imzası var.
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