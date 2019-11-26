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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Çin'in Türkiye'deki iki kültür varlığı iade edildi

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Çin'in Türkiye'deki iki kültür varlığı iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir İngiliz vatandaşı tarafından gönüllü olarak Fethiye Müzesi'ne verilen Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait iki kültür varlığını törenle teslim etti. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li'nin katılımlarıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde eserlerin iadesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, kültür varlıklarının, geçmişi aydınlatan, taşıdıkları sanatsal değerin yanı sıra bilim hayatına da katkıları olan büyük eserler olduğunu söyledi.

"Her eser kendi vatanında anlamlıdır"

Arkeolojik eserlerin satışlarının yasak olmadığı ülkelerde kültür varlığı satın alınmak isteniyorsa özellikle arkeolojik eserler açısından çok titiz davranılması gerektiğine işaret eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir eserin, köken ülkesinden yasal olarak çıktığından emin değilsek, bu eserleri satın alarak, arkeolojik alanların talan edilmesine cesaret vereceğini ve uluslararası terörizmin finansmanına katkı sağlayacağını aklımızda tutmamız gerekiyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin yasaları da bu konuda ülkemiz yasaları gibi oldukça açık, kültür varlıklarının ülke dışına çıkarılmasına müsaade etmeyecek şekilde düzenlenmiştir. Türkiye'de olduğu gibi kültür varlıklarının devlet malı olduğu Çin Halk Cumhuriyeti'ne, kanunsuz şekilde yerlerinden edilmiş bu eserlerin iadesini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Her eser kendi vatanında, ait olduğu yerde güzel, orada anlamlıdır. Bu bizim kültürel varlıkların özüne olan saygımız, yaklaşım felsefemizdir."

Bakan Ersoy, Büyükelçi Deng Li'ye, Dışişleri Bakanlığına, Fethiye Müzesi Müdürlüğüne ve iade yönünde verdiği etik karardan dolayı eseri elinde bulunduran İngiliz aileye teşekkürlerini sundu.

Bakan Ersoy, Türkiye'den yurt dışına çok sayıda eserin götürüldüğünü, tespit ettikleri andan itibaren çok sıkı takibe aldıklarını hem diplomatik hem de hukuki süreçleri maliyeti ne olursa olsun sürdürdüklerini anlattı.

Ersoy, "2020 yılında Bakanlığımızın Kaçakçılıkla Mücadele Bölümünü daire başkanlığı haline getiriyoruz. Uzman sayısını en az iki katı kadar artıracağız. Türkiye'den izinsiz yurt dışına götürülen eserlerin takibini daha sıkı yapacağız." dedi.

Türkiye'ye teşekkür

Büyükelçi Deng Li ise Çin ve Türkiye'nin kültür varlıklarının korunması konusunda uzun yıllardan beri iş birliği yürüttüğünü aktardı.

Çin'e teslim edilen kültür varlıklarının Türkiye ile Çin arasındaki başarılı iş birliğinin işareti olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Li, "Türkiye'ye eserlerimizin ülkemize iadesi konusundaki özverili çalışmaları için teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve Büyükelçi Li eserlerin iade protokolünü imzaladı.

Fethiye Müzesi Müdürlüğünden bir süre önce Anadolu Medeniyetleri Müzesine nakledilen eserler de burada müze uzmanları tarafından özel kutuya konularak Çin Halk Cumhuriyeti'ne gönderildi.

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