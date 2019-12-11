Çin’de Türk rüzgarı

Bu yıl 31’incisi düzenlenen Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması’nın finali Çin’de yapıldı. 60 ülke modelinin podyuma çıktığı yarışmada Türkiye’yi 21 yaşındaki üniversite öğrencisi İlayda Kırçıl temsil etti. Çin televizyonlarının canlı yayınladığı yarışmada ilk 10 finalist arasına giren Kırçıl, ünlü modacı Sabiha Alakuşu’nun tasarladığı Mehlika Sultan kostümüyle “en iyi milli kostüm” ödülünü kazandı. Yarışmanın birincisi Rusya güzeli Anastasiia Ushakova oldu. İkinci Ukrayna güzeli Liliia Lakishek, üçüncü ise Çin’i temsil eden Yang Yanwen seçildi. Geçen yılın kraliçesi Türk model Pınar Tartan da yarışmada jüri üyesi olarak yer aldı ve yarışmanın yeni birincisine tacını sahnede devretti.



Rus güzel Anastasiia Ushakova yarışmanın birincisi oldu.



Bertha Angelica Hernandez - Yang Yanwen - Anastasiia Ushakova - Liliia Lakishek - Elizaveta Kataeva



İlayda Kırçıl



Barbaros YÜKSEL