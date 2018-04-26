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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
26.04.2018 - 16:18, Son Güncelleme:

Çilek reçeli nasıl yapılır? Çilek reçeli yapmanın püf noktaları

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Çilek reçeli nasıl yapılır? Çilek reçeli yapmanın püf noktaları

Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmezlerinden olan reçellere olan ilgi günümüzde de artarak sürüyor. Vatandaşlar son günlerde mevsiminin gelmesi nedeniyle çilek reçelinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Çilek reçeli yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve çilek reçeli yapmanın püf noktalarını sorgulayan vatandaşlar, çilek reçelinin nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, çilek reçeli nasıl yapılır?

Lezzetine doyamayacağınız yapımı oldukça pratik bir reçel olan çilek reçelini evde yapmak isteyen vatandaşlar, çilek reçeli yapmanın püf noktalarını ve çilek reçeli yaparken dikkat edilmesi gereken detayları araştırıyor. Peki, çilek reçeli nasıl yapılır? Çilek reçeli yaparken nelere dikkat edilir?

ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR?

Nisan ayını gelmesiyle birlikte çilek reçelinin yapımı merak edilmeye başlandı. Bu lezzeti evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar, pratik çilek reçeli tarifini sorguluyor. Peki, çilek reçeli nasıl yapılır? Çilek reçelinin malzemeleri neler?

MALZEMELER

1 kilo küçük boy çilek

1 kilo toz şeker

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI

İlk olarak çilekleri bol suda yıkanarak kurumaya bırakın, çilekleri yıkarken saplarını da koparmayı unutmayın. Çilekleri derin bir tencereye alın ve üstüne şekeri dökün. Bu durumda çilekleri ortalama 8-10 saat yani 1 gece civarı dinlenmeye bırakın. Sürenin sonundan çilekleri orta ateşte pişirmeye başlayın.

Pişme esnasında ortaya çıkan köpükleri süzgeç yardımıyla sürekli temizleyin. 45 dakika kadar pişirme işlemine devam edin. Ocaktan almadan 5 dakika önce limon suyunu da ilave edin 3 dakika civarı da böyle pişirmeye devam edin. Ocaktan aldığınız reçelin soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra kavanozlara doldurun. Afiyet olsun...

PÜF NOKTASI

Reçelde daha aromatik bir tat seviyorsanız kaynama esnasında çubuk tarçın kullanarak reçelinizi daha da lezzetlendirebilirsiniz. Ayrıca reçel kavanozlarını güneş görmeyen serin bir yerde reçeli muhafaza edin. Pazardan çilek seçerken minik, renkli ve kokulu çilekler seçmeye özen gösterin.

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