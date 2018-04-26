Çilek reçeli nasıl yapılır? Çilek reçeli yapmanın püf noktaları
Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmezlerinden olan reçellere olan ilgi günümüzde de artarak sürüyor. Vatandaşlar son günlerde mevsiminin gelmesi nedeniyle çilek reçelinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Çilek reçeli yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve çilek reçeli yapmanın püf noktalarını sorgulayan vatandaşlar, çilek reçelinin nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, çilek reçeli nasıl yapılır?
Lezzetine doyamayacağınız yapımı oldukça pratik bir reçel olan çilek reçelini evde yapmak isteyen vatandaşlar, çilek reçeli yapmanın püf noktalarını ve çilek reçeli yaparken dikkat edilmesi gereken detayları araştırıyor. Peki, çilek reçeli nasıl yapılır? Çilek reçeli yaparken nelere dikkat edilir?
ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR?
Nisan ayını gelmesiyle birlikte çilek reçelinin yapımı merak edilmeye başlandı. Bu lezzeti evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar, pratik çilek reçeli tarifini sorguluyor. Peki, çilek reçeli nasıl yapılır? Çilek reçelinin malzemeleri neler?
MALZEMELER
1 kilo küçük boy çilek
1 kilo toz şeker
Yarım limonun suyu
YAPILIŞI
İlk olarak çilekleri bol suda yıkanarak kurumaya bırakın, çilekleri yıkarken saplarını da koparmayı unutmayın. Çilekleri derin bir tencereye alın ve üstüne şekeri dökün. Bu durumda çilekleri ortalama 8-10 saat yani 1 gece civarı dinlenmeye bırakın. Sürenin sonundan çilekleri orta ateşte pişirmeye başlayın.
Pişme esnasında ortaya çıkan köpükleri süzgeç yardımıyla sürekli temizleyin. 45 dakika kadar pişirme işlemine devam edin. Ocaktan almadan 5 dakika önce limon suyunu da ilave edin 3 dakika civarı da böyle pişirmeye devam edin. Ocaktan aldığınız reçelin soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra kavanozlara doldurun. Afiyet olsun...
PÜF NOKTASI
Reçelde daha aromatik bir tat seviyorsanız kaynama esnasında çubuk tarçın kullanarak reçelinizi daha da lezzetlendirebilirsiniz. Ayrıca reçel kavanozlarını güneş görmeyen serin bir yerde reçeli muhafaza edin. Pazardan çilek seçerken minik, renkli ve kokulu çilekler seçmeye özen gösterin.
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