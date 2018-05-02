Çılbır nasıl yapılır? Pratik kahvaltılık çılbır tarifi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
02.05.2018 - 14:56, Son Güncelleme:

Çılbır nasıl yapılır? Pratik kahvaltılık çılbır tarifi

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Çılbır nasıl yapılır? Pratik kahvaltılık çılbır tarifi

Türk kahvaltı kültürü denilince ilk akla gelen yemeklerden biri de hiç kuşkusuz çılbır. Çiğ yumurtanın kaynayan suya kırılıp pişirilmesiyle hazırlanan bir tür kahvaltılık olan çılbırın nasıl yapıldığını ve tarifini merak eden vatandaşlar, çılbır tarifini sorguluyor. Peki, çılbır nasıl yapılır? Çılbır yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları neler?

Hafta sonu kahvaltılarının baş tacı, hem ekonomik hem de pratik, adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan çılbırın nasıl yapıldığı son günlerde merak ediliyor. İşte, hafta sonları adeta "hayat kurtaran" her yaş grubundan insanın severek tükettiği çılbır tarifi...

ÇILBIR NASIL YAPILIR?

Karnınız aç ve kahvaltı yapmak istiyorsunuz ama çok vaktiniz mi yok? Ya da ailece uzun bir aradan sonra toplandınız ve kahvaltı mı yapacaksınız? O halde  protein deposu olan çılbır tam size göre! Ekonomik olduğu kadar pratik de olan çılbırın yapımını, malzemelerini ve püf noktalarını sizler için derledik.

MALZEMELER

5 adet yumurta - 2 yemek kaşığı sirke - 1 tatlı kaşığı tuz - 1 su bardağı yoğurt - 2 yemek kaşığı tereyağı - 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

YAPILIŞI

Geniş bir tencereye ya da borcama su, tuz ve sirkeyi koyup, kaynatmaya başlayın. Kaynayan suyun içine yumurtaları kırın ve tencerenin kapağını kapatarak kayısı kıvamına gelene kadar bekleyin. Ortalama 5 dakika süre sonunda bir el kevgiri yardımı ile yumurtaları süzerek tabağa alın. Servis tabağına koyduğunuz yumurtaların üstüne yoğurt gezdirin. Kızgın tavada erittiğiniz tereyağının içine kırmızı toz biberi de katarak yakın. Hazırladığınız bu sosu yoğurdun üzerine gezdirin. Afiyet olsun...

PÜF NOKTASI

Çılbır yaparken yumurtaların birbirine yapışmaması gerekir. Eğer sunumda görselliği önem veriyorsanız birkaç dilim ekmek kızartın ve tabağa önce ekmeği sonra yumurta ve ardından yoğurdu ekleyin. Böylece daha şık bir sunum yapmış olursunuz. Ayrıca baharat tüketmeyi seviyorsanız, tavada erittiğiniz tereyağını içine kırmızı biberin yanı sıra karabiber ya da nane de ekleyebilirsiniz.

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