Çılbır nasıl yapılır? Pratik kahvaltılık çılbır tarifi
Türk kahvaltı kültürü denilince ilk akla gelen yemeklerden biri de hiç kuşkusuz çılbır. Çiğ yumurtanın kaynayan suya kırılıp pişirilmesiyle hazırlanan bir tür kahvaltılık olan çılbırın nasıl yapıldığını ve tarifini merak eden vatandaşlar, çılbır tarifini sorguluyor. Peki, çılbır nasıl yapılır? Çılbır yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları neler?
Hafta sonu kahvaltılarının baş tacı, hem ekonomik hem de pratik, adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan çılbırın nasıl yapıldığı son günlerde merak ediliyor. İşte, hafta sonları adeta "hayat kurtaran" her yaş grubundan insanın severek tükettiği çılbır tarifi...
ÇILBIR NASIL YAPILIR?
Karnınız aç ve kahvaltı yapmak istiyorsunuz ama çok vaktiniz mi yok? Ya da ailece uzun bir aradan sonra toplandınız ve kahvaltı mı yapacaksınız? O halde protein deposu olan çılbır tam size göre! Ekonomik olduğu kadar pratik de olan çılbırın yapımını, malzemelerini ve püf noktalarını sizler için derledik.
MALZEMELER
5 adet yumurta - 2 yemek kaşığı sirke - 1 tatlı kaşığı tuz - 1 su bardağı yoğurt - 2 yemek kaşığı tereyağı - 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
YAPILIŞI
Geniş bir tencereye ya da borcama su, tuz ve sirkeyi koyup, kaynatmaya başlayın. Kaynayan suyun içine yumurtaları kırın ve tencerenin kapağını kapatarak kayısı kıvamına gelene kadar bekleyin. Ortalama 5 dakika süre sonunda bir el kevgiri yardımı ile yumurtaları süzerek tabağa alın. Servis tabağına koyduğunuz yumurtaların üstüne yoğurt gezdirin. Kızgın tavada erittiğiniz tereyağının içine kırmızı toz biberi de katarak yakın. Hazırladığınız bu sosu yoğurdun üzerine gezdirin. Afiyet olsun...
PÜF NOKTASI
Çılbır yaparken yumurtaların birbirine yapışmaması gerekir. Eğer sunumda görselliği önem veriyorsanız birkaç dilim ekmek kızartın ve tabağa önce ekmeği sonra yumurta ve ardından yoğurdu ekleyin. Böylece daha şık bir sunum yapmış olursunuz. Ayrıca baharat tüketmeyi seviyorsanız, tavada erittiğiniz tereyağını içine kırmızı biberin yanı sıra karabiber ya da nane de ekleyebilirsiniz.
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