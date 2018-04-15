“Çift’lik Bank-Tosun Firarda”nın afişi hazır
YAPIMCILIĞINI ve yönetmenliğini İsmail Hakkı Koç’un üstlendiği, başrollerini Burak Alkaş ile Fercan Bay’ın paylaştığı “Çift’lik Bank-Tosun Firarda”nın afiş çalışması tamamlandı.
Çiftlik Bank skandalının perde arkasını mizahi bir dille seyirciye aktaracak olan filmin renkli afişi sosyal medyada ses getirdi. Çekimleri Türkiye, Kıbrıs ve Miami’de tamamlanacak “Çift’lik Bank-Tosun Firarda”nın sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor.
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